淡大交換生5／1搭機返澳洲！　父親認：為何吃「老鼠藥」還是個謎

▲澳洲大學生肖雷(Alex Shorey)到台灣交換結果誤食老鼠藥命危。(圖/翻攝自gofundme)



記者張方瑀/綜合報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷(Alex Shorey)去年到淡江大學當交換生,而今年4月卻因不明原因誤食老鼠藥,目前仍在台北醫學大學附設醫院加護病房治療。肖雷的父親接受外媒訪問時表示,對於兒子如何吃下老鼠藥仍是個謎,但非常感謝外界的捐款,目前預計在5月1日會搭乘醫療專機返回澳洲治療。

肖雷的父親史蒂夫(Steve Shorey)29日接受澳洲廣播公司(ABC)訪問,他表示兒子的情況正在好轉,需要的氧氣量比過去一周都還要少,「他有在進食,血壓在上升,脈搏也在恢復。」至於肖雷是如何攝入老鼠藥的,他表示仍是個謎團,「我們只知道他很享受作為遊客在鄉間旅行的時光,很難知道它(老鼠藥)是從哪裡來的。」

https://t.co/9IoQmzWpBX Alex Shorey, 24, has been in hospital in Taiwan for weeks, but has had adverse reactions to certain treatments. His family says a medical evacuation flight has been secured and he will soon be back on Australian soil.