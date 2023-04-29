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淡大交換生5／1搭機返澳洲！　父親認：為何吃「老鼠藥」還是個謎

▲▼澳洲大學生到台灣留學　誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

▲澳洲大學生肖雷（Alex Shorey）到台灣交換結果誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者張方瑀／綜合報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）去年到淡江大學當交換生，而今年4月卻因不明原因誤食老鼠藥，目前仍在台北醫學大學附設醫院加護病房治療。肖雷的父親接受外媒訪問時表示，對於兒子如何吃下老鼠藥仍是個謎，但非常感謝外界的捐款，目前預計在5月1日會搭乘醫療專機返回澳洲治療。

肖雷的父親史蒂夫（Steve Shorey）29日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，他表示兒子的情況正在好轉，需要的氧氣量比過去一周都還要少，「他有在進食，血壓在上升，脈搏也在恢復。」至於肖雷是如何攝入老鼠藥的，他表示仍是個謎團，「我們只知道他很享受作為遊客在鄉間旅行的時光，很難知道它（老鼠藥）是從哪裡來的。」

肖雷在4月初因不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），家屬在網路平台發起募款，短短3天內金額已經達標，連夜安排醫療救援專機，準備接肖雷回澳洲治療。史蒂夫說，他對於捐款這麼快達標感到相當感激，兒子預計於5月1日會搭乘醫療專機返回澳洲。

肖雷的阿姨莉茲（Lizzy Shorey-Kitson）表示．肖雷會先前往雪梨的皇家阿爾弗雷德親王醫院（Royal Prince Alfred Hospital），專業的毒理學專家團隊正在等待，但也有可能先飛到布里斯本，團隊再前往當地會合。

莉茲說，總共募資金額達20萬8682澳幣（約新台幣424萬元），而整個醫療專機只需要花費17.2萬澳幣（約台幣350萬元），他們會將剩餘的金錢捐給醫療救援組織。

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