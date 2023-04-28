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賴清德「信賴之友會」壓軸插旗新北　藍民代嘆擋不住：真的無能為力

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，民進黨主席賴清德厚植陸戰實力，「信賴台灣之友會」在各縣市陸續成立，且新北市分會將作為壓軸、預計6月25日成立。被外界解讀是直搗新北市長侯友宜的本命區。國民黨議員李柏毅27日坦言，對方擺明就是要來大本營拔旗，但地方民代也無能為力，「黨內問題一堆，已經無力去抵禦外敵了，黨中央真的要幫個忙。」

對於2024總統大選，藍營檯面上最有利人選為新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘，李柏毅表示，對國民黨而言，不管是郭侯配或是侯郭配，都是合則兩利、分則兩害，這沒什麼好爭議，至於合不合的起來要再想辦法，最後決定方式若要保持公正性，除了全民調沒什麼好講，不要再加什麼耐打度、個人因素考量等等。

李柏毅指出，黨中央接下來的速度要加快，剩下3個禮拜，光做民調就要3天，要盡快跟兩大陣營討論，包含挑哪一家廠商等等，很多事情要討論，既然黨中央已經有一個5月17日的時間點，就要加快溝通速度。

對於賴清德「信賴台灣之友會」壓軸選在新北市，李柏毅表示，對方擺明就是要來大本營拔旗，「但我老實說，看著賴清德這些動作，我也無能為力啊！黨內問題一堆，已經無力去抵禦外敵了，黨中央真的要幫個忙。」

李柏毅直言，現在國民黨最大問題就在於內部無法統合，外族已經兵臨城下了，都無法有效制止，黨中央必須看在眼裡，地方民代都非常無力，「到底要幫誰辯論，我們都沒有特別想法，就是支持最強候選人、代表國民黨打勝仗。」

李柏毅感嘆，但現在國民黨內部還有民調、內部摩擦的問題，這些都讓支持者很傷心，希望黨中央趕快振作起來，否則拖太久「只會讓我們離勝利越來越遠」。 

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