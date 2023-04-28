波頓拜會民進黨談國防、國際局勢　羅致政：雙方有許多共識

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）訪台，拜會民進黨。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

前美國國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）日前抵台訪問，28日上午拜訪民進黨，由政策會執行長／立法委員羅致政、楊懿珊副秘書長、黨發言人／國際部主任謝佩芬、副主任邱雯莉共同接待，雙方針對國防外交、國際情勢、面對威權主義、全球民主團結等議題進行友好深度交流。

民進黨指出，波頓上午拜會民進黨，雙方針對國防外交、國際情勢、面對威權主義、全球民主團結等議題進行友好深度交流。羅致政執行長代表黨主席賴清德、秘書長許立明感謝波頓遠道而來，表達對於台灣民主的友好與支持。

謝佩芬表示，波頓曾於美國川普和小布希總統時期，分別擔任國家安全顧問及美國駐聯合國大使，多次在國際社會為台灣發聲，為台美友好關係建樹良多，民進黨對此表示誠摯地感謝。

羅致政說，與波頓的談話間，感受到他對台灣未來的高度關心，以及對印太地區和平穩定的憂慮。很高興，我們對於情勢分析跟因應策略有許多的共識，更對台灣扮維繫區域和平穩定的角色和責任，有一致的看法。

羅致政表示，明天早上，波頓將參加世界台灣人大會及台灣國家聯盟所舉辦的「海內外台灣國是會議」，並發表公開演說，我也很榮幸擔任與談人，相信大家會更有機會清楚了解，波頓對於印太局勢的分析與主張。