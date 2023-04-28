遭衊一拳超人...新北藍營議員赴警提告！今要求道歉提3問又被拒

▲▼ 新北市議員王威元（中）赴警提告2綠議員 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市議會近日為了「護侯」爆發藍綠議員大亂鬥，其中國民黨議員王威元被指控「揮拳打人」喊冤枉，他拿出影片自清，昨赴警局提告2民進黨及議員妨害名譽。今（28）日他又於臉書「三問」對方陣營總召鄭宇恩，將他溫柔超人爸爸形象誣衊成憤怒的「一拳超人」要求公開道歉；不過鄭宇恩強調由司法來釐清，並說要侯友宜當成證人，請法院傳喚。

新北市長侯友宜前（26）日到新北市議會施政報告，民進黨議員質詢最後剩下1分多鐘時，眾人高舉「侯友宜落跑」布條包圍備詢台，國民黨議員上前護侯，雙方互相叫囂、爆發推擠衝突。

▲ 新北市議會爆衝突 。（圖／市議員陳明義提供）

民進黨團事後於臉書發文，控訴國民黨議員王威元「揮拳」，議員李宇翔還留言罵「流氓」，昨(27)日王威元拿出當時錄影畫面自清，影片顯示，王一路被對方陣營架走，他認為民進黨團的照片和事實相差甚遠，昨赴板橋警局提告提告鄭宇恩、李宇翔妨害名譽；警方證實收到報案，會依程序受理。

市議員王威元今天下午再透過臉書發文，「三問」民進黨總召鄭宇恩，為何造謠將他民眾口中的溫柔超人爸爸，誣衊成憤怒的一拳超人；為何偏袒同事李宇翔謾罵流氓，在網路帶風向洗負評；最後一問鄭要不要出面道歉，因為影片已經證明他沒有揮拳，卻沒有勇氣認錯，讓人無法接受。

民進黨團總召鄭宇恩回應，王威元氣沖沖亂入他們質詢場合，所以認定他有要揮拳的動作，她不會道歉，一切等待司法釐清，之後配合出庭後也會把侯友宜當證人，希望法院傳喚。

民進黨籍議員李宇翔則說，他第一視角看的時候，王「很像流氓般」衝過來，一副要揍人的樣子，這時間是民進黨團故意留時間要做儀式的表態，他不會道歉，法院如果覺得該道歉，那就再說。

▲國民黨新北市議員王威元遭民進黨議員們架離，並被說要揮拳，王不滿對2議員提告。（圖／取自民進黨新北市議會黨團臉書）