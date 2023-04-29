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整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，民進黨主席賴清德積極備戰，「信賴台灣之友會」也在全台遍地開花，但經過黨內初選紛爭後，外界質疑賴清德與英系仍有嫌隙，小英之友會榮譽會長陳時中日前喊出要一起打拚、最重要任務是幫助賴清德當選。對此，賴系立委郭國文28日表示，這樣的表態對2024總統大選是利多，若能成功結合會有乘倍效應。

對於英系、賴系仍有嫌隙的傳言，「小英之友會」榮譽總會長陳時中日前表示，小英之友會積極與賴清得聯繫，要讓兩股力量結合，發揮一加一大於二的效果，最重要的任務就是幫助賴清德選上總統。 

對此，郭國文表示，陳時中是小英之友會榮譽會長，有這樣的表態對2024總統大選是利多，小英之友會如果能結合信賴台灣，一個是充滿實力的既有組織、一個是充滿動力的新興組織，若能結合會有乘倍效應。

對於英系尚未與賴清德餐敘，郭國文指出，至於吃飯的問題，前陣子黨內還在初選，這樣的氛圍恐怕不太適宜，相信吃飯只是早晚問題，初選過後見面聊聊，沒有什麼困難，畢竟是同黨、同目標。

郭國文直言，見面時機不論是公開場合或私下都非常容易，小英之友會跟信賴台灣都希望民進黨能繼續執政，這是共同目標。

對於英系餐敘問題，立委羅致政則表示，全黨跟所有公職友好團體支持賴清德沒問題，吃不吃飯不是重點，初選告一段落、區域立委提名後，會跟黨主席一起贏得勝選，尤其是國會過半，會跟賴主席一起努力，整合不是問題。

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