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馬英九稱「不希望台灣成第二個香港」！喊話中國停止派軍機擾台

▲▼馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／記者崔至雲攝）

▲馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

前總統馬英九於希臘時間28日上午出席第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談，與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行對談。針對「今日烏克蘭，明日台灣」或是「今日香港，明日台北」的說法，馬英九表示，不希望台灣成為第二個香港，「任何人想要改變台灣現狀，手段必須和平跟民主。」

馬英九被問及對於「今日烏克蘭，明日台北」的看法時表示，俄羅斯與烏克蘭是兩個獨立的國家，台灣和中國大陸不是，本質上就完全不同，「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」。至於台會不會成為第二個香港？他強調台灣與香港有很大的不同，任何人想要改變台灣現狀，手段必須和平跟民主，否則台灣人民將不會接受任何的改變。

▲▼馬英九出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談 。（圖／記者崔至雲攝）

「九二共識是兩岸雙方求同存異的共同政治基礎」，馬英九提到，台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵，在他執政的8年，台灣與大陸簽署了23項協議，幾乎涵蓋各行各業，然而在2016年民進黨主席蔡英文接任總統後，兩岸政策幾乎都變了，民進黨政府拒絕接受九二共識，導致兩岸和平的前景變得非常不明確，甚至讓台灣成為「地球上最危險的地方」。

馬英九指出，要避免台海發生戰爭，台灣應該主動與北京就共同關心的問題對話，特別是就避免台海戰爭的方法與途徑進行對話。「這並不容易，但我們應該嘗試」，推動更多的對話、合作、訪問及接觸，大陸也應該停止派出軍機在台灣周邊空域活動。

馬英九也說，兩岸關係需要和平的手段來維持穩定，不應該使用武力的手段，因為結果是非常難以承受的。最好的辦法是與大陸展開談判，談談如何找出一個避免戰爭的方法，「我們不應該去尋求戰爭，這對雙方來說都是不明智的選擇。」

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