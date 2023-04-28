民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

▲民眾黨團「五一挺勞工，台灣勞權大體檢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

五一勞動節在即 ，民眾黨立法院黨團今（28日）指出，總統蔡英文2016年執政以來，18項勞動政見「已經或部分落實4項、正在推動10項、政策破局4項」，有效完成率僅2成2，近8成不是已經跳票，就是在跳票邊緣，呼籲執政黨儘速推動《最低工資法》、加速勞保年金改革，並強化工安和勞動檢查，保障勞工權益。

民眾黨團28日舉行「五一挺勞工，台灣勞權大體檢」記者會，會中副總召賴香伶指出，蔡政府執政至今，18項勞動政策中有4大政策破局，包含「減少公部門派遣勞工」、「修法限縮責任制工時」、「減少總工時，週休兩天」、「提高加班工資」，近8成勞動政見沒有落實，到底把民眾當成「心頭肉」還是「嘴邊肉」。

賴香伶說，勞保年金即將破產，身為前總統府年金改革委員會召集人的行政院長陳建仁竟一點都不著急，還搪塞需要「慢慢」建立共識，奉勸陳不要再裝傻，大家都清楚勞保年金的病灶，是「結構性擺爛」的惡果。

賴香伶也提醒政府，110年勞動檢查達16萬次，但僅6.14%被檢查出有問題，對比職災頻傳的情況，可以合理懷疑勞動檢查並未落實，才導致每年2、300人枉死，呼籲政府針對不同產業，應有不同的勞檢標準，如針對食品廠進行衛生、消防重點檢查；針對營造業，加強稽查安全裝備與機具使用等。

黨團總召邱臣遠指出，從勞動部資料來看，職災傷亡正在逐年增加，以製造業為例，2019年傷病、失能與死亡共1萬4113人，到了2021年數字不僅沒有下降，工傷人數還微幅上升到1萬4446人。我們深知職業不同，職安宣傳也有差別，每個工廠應該設有職安部門或承辦人才能量身規劃。

邱臣遠表示，根據《職業安全衛生管理辦法》規定：「事業單位應設職業安全衛生管理單位」，但各級工廠落實率僅一成多，明顯成效不彰。設立勞安部門只是第一步，未來除了提高政策落實率，各廠需量身制定安全守則，同時針對外籍移工依照語言、國情需要宣導勞安教育，並加強勞工入職時對工廠安全逃生路線的訓練。

邱臣遠指出，回歸勞權議題，台灣年總工時2,000小時，世界排行第四，實質經常性薪資卻呈現負成長，造成「低薪過勞」的詭異現象，青年低薪影響生育意願，更衍生如人口販運等許多社會問題；民眾黨團一再呼籲檢討改進，政府卻不思檢討改進，中央應該透過稅制引導企業加薪，不僅有誘因，也能酌情扶植中小企業，蔡政府必須加速延宕7年的《最低工資法》立法，保障勞工的最基本生活水準。

民眾黨團認為，勞保年金即將破產，勞工又面臨低薪、過勞，職災死傷降不下來，民進黨政府已經辜負勞工的信賴與期待，請盡快迷途知返，即使只剩一年施政時間，也不能繼續躺平不管，必須落實職安教育、研擬《最低工資法》，向全民展現守護勞工的決心。