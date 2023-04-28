　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

▲民眾黨團「五一挺勞工，台灣勞權大體檢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團「五一挺勞工，台灣勞權大體檢」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

五一勞動節在即 ，民眾黨立法院黨團今（28日）指出，總統蔡英文2016年執政以來，18項勞動政見「已經或部分落實4項、正在推動10項、政策破局4項」，有效完成率僅2成2，近8成不是已經跳票，就是在跳票邊緣，呼籲執政黨儘速推動《最低工資法》、加速勞保年金改革，並強化工安和勞動檢查，保障勞工權益。

民眾黨團28日舉行「五一挺勞工，台灣勞權大體檢」記者會，會中副總召賴香伶指出，蔡政府執政至今，18項勞動政策中有4大政策破局，包含「減少公部門派遣勞工」、「修法限縮責任制工時」、「減少總工時，週休兩天」、「提高加班工資」，近8成勞動政見沒有落實，到底把民眾當成「心頭肉」還是「嘴邊肉」。

賴香伶說，勞保年金即將破產，身為前總統府年金改革委員會召集人的行政院長陳建仁竟一點都不著急，還搪塞需要「慢慢」建立共識，奉勸陳不要再裝傻，大家都清楚勞保年金的病灶，是「結構性擺爛」的惡果。

賴香伶也提醒政府，110年勞動檢查達16萬次，但僅6.14%被檢查出有問題，對比職災頻傳的情況，可以合理懷疑勞動檢查並未落實，才導致每年2、300人枉死，呼籲政府針對不同產業，應有不同的勞檢標準，如針對食品廠進行衛生、消防重點檢查；針對營造業，加強稽查安全裝備與機具使用等。

黨團總召邱臣遠指出，從勞動部資料來看，職災傷亡正在逐年增加，以製造業為例，2019年傷病、失能與死亡共1萬4113人，到了2021年數字不僅沒有下降，工傷人數還微幅上升到1萬4446人。我們深知職業不同，職安宣傳也有差別，每個工廠應該設有職安部門或承辦人才能量身規劃。

邱臣遠表示，根據《職業安全衛生管理辦法》規定：「事業單位應設職業安全衛生管理單位」，但各級工廠落實率僅一成多，明顯成效不彰。設立勞安部門只是第一步，未來除了提高政策落實率，各廠需量身制定安全守則，同時針對外籍移工依照語言、國情需要宣導勞安教育，並加強勞工入職時對工廠安全逃生路線的訓練。

邱臣遠指出，回歸勞權議題，台灣年總工時2,000小時，世界排行第四，實質經常性薪資卻呈現負成長，造成「低薪過勞」的詭異現象，青年低薪影響生育意願，更衍生如人口販運等許多社會問題；民眾黨團一再呼籲檢討改進，政府卻不思檢討改進，中央應該透過稅制引導企業加薪，不僅有誘因，也能酌情扶植中小企業，蔡政府必須加速延宕7年的《最低工資法》立法，保障勞工的最基本生活水準。

民眾黨團認為，勞保年金即將破產，勞工又面臨低薪、過勞，職災死傷降不下來，民進黨政府已經辜負勞工的信賴與期待，請盡快迷途知返，即使只剩一年施政時間，也不能繼續躺平不管，必須落實職安教育、研擬《最低工資法》，向全民展現守護勞工的決心。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
這個凶宅很溫馨？　2880萬求售藏洋蔥
保時捷違停遭攤販「一招反制」　車主報警結果曝
蛋價回穩「早餐店貼新公告」　新竹人讚爆：必須全力支持
收購百萬顆感冒藥...煉1.6億安毒！　月入百萬
死亡飆！第三車道可開放機車行駛　「取消兩段左轉、保留待轉區」
720萬保時捷違停路口！阿伯「放大絕」反擊　車主動彈不得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海委會成立5週年　管碧玲：肩負「三安四海」責任

「天坑」建商關係圖曝！13樓變35樓、停工又復工　他：楊文科說清楚

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

柯文哲明天沒有要登記　民眾黨：展開幕僚作業、擇期領表

「美女與野獸」有可能？　李明璇喊：尊重黨中央！絕對去艱困選區

與李明璇「美女與野獸」對決？　王世堅：社會也同情野獸

議員拿芭樂當手榴彈質詢「保二總隊」　侯友宜：軍警任務不同

時力批蔡政府四大勞動政見跳票　籲定最低工資法、還給勞工7天假

「有毒的杯會禍害子孫」　羅文嘉：認清價值！不要中共杯裝台灣水

打造「美女與野獸」戰略！　國民黨有意找李明璇戰王世堅

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

海委會成立5週年　管碧玲：肩負「三安四海」責任

「天坑」建商關係圖曝！13樓變35樓、停工又復工　他：楊文科說清楚

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

柯文哲明天沒有要登記　民眾黨：展開幕僚作業、擇期領表

「美女與野獸」有可能？　李明璇喊：尊重黨中央！絕對去艱困選區

與李明璇「美女與野獸」對決？　王世堅：社會也同情野獸

議員拿芭樂當手榴彈質詢「保二總隊」　侯友宜：軍警任務不同

時力批蔡政府四大勞動政見跳票　籲定最低工資法、還給勞工7天假

「有毒的杯會禍害子孫」　羅文嘉：認清價值！不要中共杯裝台灣水

打造「美女與野獸」戰略！　國民黨有意找李明璇戰王世堅

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

土耳其豪華公寓深夜陷火海！整棟燒成火柱　居民無處逃被迫跳樓

「160公分藏獒」拆家威力超強！巨型鐵架全倒驕傲笑：我的傑作

台南9826筆土地無人繼承　總面積超過大巨蛋

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤「我沒去」：莫名其妙被罵

天生2根陰莖！罕病男嬰「雙頭龍」卻沒肛門　人類史上僅百例

母親節佛腳抱起來！用「優雅天花板」奢寵媽媽再拿花禮，懶人必GET貼心精選

瞄準轉機客！觀光局5／1起重啟「過境半日遊」　將台灣列下個觀光地

台灣今年首季GDP-3.02%　創14年新低

秀水鄉代主席很派！撂人衝陪酒小吃店開槍　鐵棍亂打害1人慘瞎

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

政治熱門新聞

快訊／台灣北東南空域首被共機「包圍」　解放軍最大無人機展實力

訪美行程結束返台　柯文哲正式宣布參選總統

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

郭台銘：我當選共機就不會繞台

對決王世堅？李明璇：主委已三顧茅廬

馬英九希臘論壇又被改頭銜了！　變「中華台北前國民黨主席」

柯文哲斷開郭台銘　傳520正式宣布參選總統

藍議員憂少子化竟扯同性婚：一年幾百對多恐怖

朱立倫拍板　傳5/20後徵召侯友宜

侯友宜提中華民國「水杯論」　他酸降級版韓國瑜：人家談大海你漱口杯

綠下周盤點立委徵召名單　20區選將一次看

被點名參選立委！黃捷：不排斥加入民進黨

秀蔡見興「小三醜聞」合庫報告　王鴻薇批「奇文共賞」：竟替蔡脫罪

郭台銘反台灣成彈藥庫　王定宇：噹蔣經國

更多熱門

相關新聞

誤會大了！柯文哲明沒有要登記　民眾黨：展開幕僚作業、擇期領表

誤會大了！柯文哲明沒有要登記　民眾黨：展開幕僚作業、擇期領表

民眾黨主席柯文哲日前展開美國訪問行程，台灣時間28日上午返抵台灣。他在機場受訪宣布將在明天領表登記，正式參選總統。但下午民眾黨緊急澄清，柯文哲並非明日領表，而是展開相關幕僚作業。據了解，柯明日將參與媽祖回鑾相關活動。

時力批蔡政府四大勞動政見跳票　籲定最低工資法、還給勞工7天假

時力批蔡政府四大勞動政見跳票　籲定最低工資法、還給勞工7天假

台海很寬　容得下兩岸共存？

台海很寬　容得下兩岸共存？

尹錫悅白宮晚宴清唱《美國派》　蕭美琴笑虧蔡英文：無法超越他

尹錫悅白宮晚宴清唱《美國派》　蕭美琴笑虧蔡英文：無法超越他

影／柯文哲抵桃機　支持者接機高喊：總統好！

影／柯文哲抵桃機　支持者接機高喊：總統好！

關鍵字：

民眾黨勞動節蔡英文邱臣遠賴香伶勞工

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

網公認「最小氣星座」Top6

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面