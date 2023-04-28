　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

創新創業從校園啟動！　桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

▲桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

▲副市長蘇俊賓簽署「桃園校園創業聯盟」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

打造創新、創業城市從校園啟動！桃園市副市長蘇俊賓、青年局長候佳齡與桃園在地7所大學，28日於市府青年局共同簽署「桃園校園創業聯盟」。副市長蘇俊賓期盼桃園大專院校的學習環境，能因此計畫，開設越來越多更加貼近時代趨勢的課程，讓年輕學子，擁有更好的創業環境和條件。

▲桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

蘇副市長說，未來，市府也將持續與教育部及國科會等中央單位接軌，讓青創資源能夠更加暢通。青年局長侯佳齡表示，青年局透過一校一特色模式，支持聯盟內各校辦理不同型態創新創業競賽。

▲桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

包括：健行科技大學運用電子商務產業人脈，辦理「全國電商之星競賽」；國立台北商業大學連結LINE PROTOSTAR，推出「LINE CHATBOT 對話機器人設計大賽」；元智大學以區塊鏈為主題辦理創業競賽；長庚大學「青年老闆築夢計畫」及龍華科技大學「桃園青創力競賽」，鼓勵學生以所學內容提出創意方案。

▲桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

而多年深耕育成領域的中原大學與中央大學，更辦理全國知名「桃園新創之星創天下競賽」與「新創千里馬創業競賽」，期盼透過官學合作推動桃園創新創業發展。侯局長談到，除了組建「桃園校園創業聯盟」，青年局也將與各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，提早為新創團隊佈局；未來亦將進一步與各校合作設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業資源諮詢，並鼓勵學生創業團隊畢業後進駐青年局創業基地。

「桃園校園創業聯盟」7所大學，分別為：中原大學、元智大學、長庚大學、國立中央大學、國立台北商業大學、健行科技大學及龍華科技大學。各校出席代表中原大學副校長洪穎怡、元智大學副校長徐澤志、長庚大學技術合作處技合長陳敬勳、國立中央大學副校長顏上堯、國立台北商業大學創新設計與經營學院院長彭勝龍、健行科技大學副校長李衍博、龍華科技大學校長葛自祥等亦於會中介紹校方特色創新創業成果。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
比YA單親辣媽澄清！友人要鄉民「別亂轉發」：應該構成誹謗
澎湖孝子遭拉下車暴揍！朕武公司負責人「還原經過」：怕他肇逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創新創業從校園啟動！　桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

2023中壢區親子藝術校園巡演　5／9-19日23所國小校園輪番登場

打造原住民長者第二個家　新北第25站林口文化健康站揭牌

新北街頭藝術工作坊　即日起開放報名

新北動物防疫登上國際　侯友宜出席世界獸醫師大會

改變消費模式救地球！花蓮智能洗碗精補充站　自備容器享優惠

台東長濱衛生所醫療量能再提升　花慈駐點支援增設肝膽腸胃門診

團購「過期10年蹄膀」案件大逆轉！衛生局稽查找到原因：印錯日期

故事可以很有客家味　竹市推廣「客語說故事活動」計畫

全國僅56人！疫期衝鋒陷陣守專責病房　林雯馨獲頒模範勞工  

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

工程車故障狂噴黏稠瀝青　工人被噴滿身背影惹鼻酸

搶命畫面曝！高二生深夜騎車自撞　「身軀變形」趴地魂斷孝順街

宋慧喬 ：我得獎了，涎鎮啊～我好開心啊XD

靠吃移除上百隻非洲大蝸牛　繁雜處理後爆炒：Q彈扎實

創新創業從校園啟動！　桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

2023中壢區親子藝術校園巡演　5／9-19日23所國小校園輪番登場

打造原住民長者第二個家　新北第25站林口文化健康站揭牌

新北街頭藝術工作坊　即日起開放報名

新北動物防疫登上國際　侯友宜出席世界獸醫師大會

改變消費模式救地球！花蓮智能洗碗精補充站　自備容器享優惠

台東長濱衛生所醫療量能再提升　花慈駐點支援增設肝膽腸胃門診

團購「過期10年蹄膀」案件大逆轉！衛生局稽查找到原因：印錯日期

故事可以很有客家味　竹市推廣「客語說故事活動」計畫

全國僅56人！疫期衝鋒陷陣守專責病房　林雯馨獲頒模範勞工  

260年古書店常有「詛咒之書」！店員：第1本已跟鐵達尼沉入海底

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」　突PO親密照放閃：你是我的

女大生除完毛竟長滿「恐怖顆粒」！醫師檢查嘆：少做這步

勇士拚關門！柯瑞場均上場破40分鐘　柯爾：他體能調節世界最強

日本央行新總裁首次利率決議：「維持貨幣寬鬆」　繼續維持負利率

一表看6家產險股今年配息！僅1家贏去年　2家不發股利

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

地方熱門新聞

台南400讓國際觀光客看到甚麼？

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

團購過期10年蹄膀逆轉！衛生局稽查結果出爐

台東縣府與國際平台合作搶國際旅客

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

打擊綠能蟑螂

遭衊一拳超人...新北藍營議員赴警提告！今要求道歉提3問又被拒

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

地虎堂主吳金虎　栽贓勞力士被偷

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

桃園新增12里　這個地區即佔四分之一

花蓮設智能洗碗精補充站

更多熱門

相關新聞

桃園孵化青創團隊　推出數位人才培育課程

桃園孵化青創團隊　推出數位人才培育課程

桃園市青年局27日於新明青創基地，舉辦數位人才培育系列課程啟動記者會。市府秘書長詹榮鋒表示，新明青創基地以發展AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網為主題，除孵化青創團隊外，為打造新明青創基地成為數位人才培育中心，今年推出全新的數位人才培育系列課程，協助企業培訓數位尖端技術人才，並增加青年職場競爭力。

國際職業婦女協會亞太區青年論壇　桃園登場

國際職業婦女協會亞太區青年論壇　桃園登場

桃園青年永續行動計畫　助地方創生團隊

桃園青年永續行動計畫　助地方創生團隊

桃園安東青創基地　首辦XR體驗展

桃園安東青創基地　首辦XR體驗展

329青年節　桃園邀青諮委市政願景座談

329青年節　桃園邀青諮委市政願景座談

關鍵字：

創新創業桃園青年局校園創業聯盟侯佳齡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

圍毆澎湖孝子！朕武公司負責人：怕他罩逃

百想／宋慧喬《黑暗榮耀》封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

百想／《禹英禑》朴恩斌勇奪大賞！

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

鳳梨被日本AV女優指名！　「私訊約見面」他秒答應曝對話

比YA女的友人要「鄉民們理性」：應該構成誹謗

男嬰天生雙頭龍！「自帶2陰莖」卻沒肛門

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

百想／林智妍《黑暗榮耀》奪女配　放閃男友李到晛：帥爆了，涎鎮

楊丞琳直播「留言區狂刷4字」　她無奈回應了

玉山金下修股利！逾61萬股民哭了　配股0.38元、配息0.19元

總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

快訊／薛紀綱正宮回應「老公爆外遇」心境！

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面