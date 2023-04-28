創新創業從校園啟動！　桃園青年局+7所大學成立「校園創業聯盟」

▲副市長蘇俊賓簽署「桃園校園創業聯盟」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

打造創新、創業城市從校園啟動！桃園市副市長蘇俊賓、青年局長候佳齡與桃園在地7所大學，28日於市府青年局共同簽署「桃園校園創業聯盟」。副市長蘇俊賓期盼桃園大專院校的學習環境，能因此計畫，開設越來越多更加貼近時代趨勢的課程，讓年輕學子，擁有更好的創業環境和條件。

蘇副市長說，未來，市府也將持續與教育部及國科會等中央單位接軌，讓青創資源能夠更加暢通。青年局長侯佳齡表示，青年局透過一校一特色模式，支持聯盟內各校辦理不同型態創新創業競賽。

包括：健行科技大學運用電子商務產業人脈，辦理「全國電商之星競賽」；國立台北商業大學連結LINE PROTOSTAR，推出「LINE CHATBOT 對話機器人設計大賽」；元智大學以區塊鏈為主題辦理創業競賽；長庚大學「青年老闆築夢計畫」及龍華科技大學「桃園青創力競賽」，鼓勵學生以所學內容提出創意方案。

而多年深耕育成領域的中原大學與中央大學，更辦理全國知名「桃園新創之星創天下競賽」與「新創千里馬創業競賽」，期盼透過官學合作推動桃園創新創業發展。侯局長談到，除了組建「桃園校園創業聯盟」，青年局也將與各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，提早為新創團隊佈局；未來亦將進一步與各校合作設置「校園創業諮詢窗口」，提供各類創業資源諮詢，並鼓勵學生創業團隊畢業後進駐青年局創業基地。

「桃園校園創業聯盟」7所大學，分別為：中原大學、元智大學、長庚大學、國立中央大學、國立台北商業大學、健行科技大學及龍華科技大學。各校出席代表中原大學副校長洪穎怡、元智大學副校長徐澤志、長庚大學技術合作處技合長陳敬勳、國立中央大學副校長顏上堯、國立台北商業大學創新設計與經營學院院長彭勝龍、健行科技大學副校長李衍博、龍華科技大學校長葛自祥等亦於會中介紹校方特色創新創業成果。