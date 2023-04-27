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攏免費！桃園孵化青創團隊　推出75堂「數位人才培育課程」

▲桃園孵化青創團隊推出數位人才培育課程

▲桃園孵化青創團隊推出數位人才培育課程。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局27日於新明青創基地，舉辦數位人才培育系列課程啟動記者會。市府秘書長詹榮鋒表示，新明青創基地以發展AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網為主題，除孵化青創團隊外，為打造新明青創基地成為數位人才培育中心，今年推出全新的數位人才培育系列課程，協助企業培訓數位尖端技術人才，並增加青年職場競爭力。

▲桃園孵化青創團隊推出數位人才培育課程

數位人才培育系列課程即日起，將陸續開設15大系列、共75堂實作課程，有以雲端技術為主題的AZURE、AWS、以智慧機器人為主題的ROS機器人、以虛擬實境為主題的XR延展實境及以數位行銷為主題的網站及APP開發，除聘請業界優秀講師授課外，亦邀請企業至課堂出題，讓學員運用所學數位技術解決企業面臨問題，並透過實際與企業進行互動的過程，使學員了解產業現況，企業亦可從中找到合適的解決方案及數位專業人才。

▲桃園孵化青創團隊推出數位人才培育課程

詹秘書長同時與新明青創基地多組AI、智慧科技團隊進行交流，包含以研發貼紙型無線感測器獲得第2屆高通台灣創新競賽冠軍的「智慧貼紙」、以半導體材料碳化矽薄化技術獲得2022 FITI創新創業競賽首獎的「奈米飛刀」、研發無人機救命登山證系統與無人船水質汙染檢測獲得2022 FITI x CIOT計畫創業傑出獎的「布拉特斯布曼」、致力於研發工業螢幕屏AI人工智慧文字辨識系統的「賦智行雲」及專注於協助台灣品牌以數位方式走出國際的「康思迅數位整合行銷」。

青年局侯佳齡局長表示，青年局將在市長張善政所提出五個友善政策主軸下，陸續設立主題性青創加速器基地「電商基地」、「A8加速器基地」及「中路加速器基地」，結合政府與企業資源協助青創加速成長及商務拓展，針對有發展潛力青創團隊未來也將透過桃青基金，以「投資」而非只是「補助」的方式，引進創投作法幫助青創團隊，透過產官學協力合作，擴大青創能量。

更多數位人才培育系列課程，可搜尋桃園市政府青年事務局官網，或電洽新明青創基地服務專線03-4928797。

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