澎湖孝子遭拉下車暴揍！朕武公司負責人「還原經過」：怕他肇逃

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

澎湖26日傳出一起觀光客圍毆當地人的暴力事件，王姓男子等8人(6男2女)到澎湖旅遊，但僅因一起小擦撞，將一名洪姓孝子拖下車圍毆，造成對方腦震盪多處外傷，且肺部出血視線模糊，事發後有網友起底其中一名王姓涉事者是桃園「朕武資產管理公司」負責人。對此，王男今（28日）出面受訪，還原將洪男拖下車經過。

王男受訪表示，當天他和朋友分批前往吃飯地點，他因車速較慢，所以在較為後段的位子，途中就有聽到前方傳來喇叭聲，並看到一輛白車以相當快的車速在行駛，當下並不清楚發生什麼事，但當他慢慢行駛到事發路段時，白車卻突然衝出撞到他，造成他手臂擦挫傷。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝、臉書）

王男指出，事發後朋友隨即與對方駕駛發生糾紛，先是請白車駕駛下車，但對方卻不為所動，友人擔心對方肇逃，才會強行把人拉下車，並有後續事件發生。他也澎湖鄉親鞠躬道歉，因此事造成澎湖人恐慌，且朋友動手就是不對，「在這裡說聲對不起」，但他強調自己並沒有動手，同時也是受害者，希望監視器畫面能還他清白。

該起事件發生於26日中午，洪姓男子開自小客從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，因為擦撞後方撞上來的王姓機車騎士，沒想到被王姓機車騎士夥同同行友人共6人，在路口直接痛毆。

▲王姓男子等6名遊客將洪姓男駕駛拖下車圍毆，造成洪男肺部出血腦震盪視線模糊 。（圖／民眾提供）

洪姓男子說，當時是因為他前面被機車擋住，他轉彎要切出車道，右後方的機車就撞上來了，他看對方一群人下車，他知道他們要幹嘛，當下有鎖車門，但只鎖了駕駛座，副駕駛門沒鎖，他們就從車門鑽進來砸他的頭，再把他拖下來打。

▲遭圍毆的洪姓男子。（圖／記者陳洋翻攝）

洪男的姊姊事後在臉書發文指出，事發後弟弟腦震盪多處外傷，晚上回家休息又不舒服又去掛急診，27日早上檢查完，肺部出血、嘔吐、視線模糊。洪男家屬也說，幾年前弟弟才捐肝給爸爸，身體還在修復期，「現在出這種事，誰來給我們一個公道」。王姓男子一行人在案發後被依妨害秩序、毀損及強制罪移送地檢署偵辦，並在27日一早在警方護送下搭機返台。