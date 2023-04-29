新北當鋪51槍藏鏡人「鯨魚」起底！　黃國昌揭凶殘黑歷史

▲「鯨魚」林嫌晚間被押送至新北市刑大。（圖／記者戴上容攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北67槍擊案震驚全國，其幕後策畫弘仁會大咖「鯨魚」在28日晚間被押返台灣，並在29日清晨開始訊問。本名林京履的「鯨魚」到底何許人也？前立委黃國昌在臉書起底他的黑歷史。

回顧整起事件，警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，進而引爆雙北11天內互轟67槍的情形，而弘仁會「鯨魚」更被指稱教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍。

▲當鋪51槍幕後主嫌「鯨魚」林京履，從馬來西亞押解回台。（圖／刑事局國際科）



警方發現所有證據都指向幕後主使者，就是竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林姓大哥，刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人，28日前往馬國將2人帶回。前立委黃國昌也在臉書起底「鯨魚」黑歷史。

黃國昌透露，2020年5月14日晚上9點，在新北市發生了一起類似的行車糾紛，四名惡煞攔下了機車騎士，同樣是拳打腳踢地圍毆了那名騎士，導致被害人腦震盪。

其中一名當時20歲的惡煞，儘管連與被害人和解都沒有和解，還是只判了拘役40天，易科罰金一天1000元，總共罰了4萬。黃國昌：「上面那名惡煞，叫作『林京履』。」、「沒錯，他正是近來躍上媒體版面的弘仁會23歲大哥『鯨魚』。這位涉嫌教唆未成年人到土城當鋪開51槍的鯨魚大哥。」