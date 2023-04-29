新北當舖槍擊藏鏡人押返　「黑吃黑臥底」駁火67槍

▲「鯨魚」林嫌晚間被押送至新北市刑大。（圖／記者戴上容攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北67槍擊案震驚全國，其幕後策畫弘仁會大咖「鯨魚」在28日晚間被押返台灣，並在29日清晨開始訊問。根據了解，竹聯幫弘仁會、天道盟華山會雙方爆發衝突，主因可能跟黑吃黑臥底有關。

回顧整起事件，警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，進而引爆雙北11天內互轟67槍的情形，而弘仁會「鯨魚」更被指稱教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍。

據了解，遭開槍的當鋪由華山幫經營，劉姓少年在當鋪借新台幣100多萬元沒錢還，到弘仁會旗下當詐騙車手。

不過，劉姓少年拿到贓款後沒上繳弘仁會，反而私吞並拿去償還積欠華山幫的債務，遭弘仁會認為是華山幫派的「黑吃黑」臥底，10日唆使3名未成年攜空氣槍到當鋪連開3槍。





▲當鋪51槍幕後主嫌「鯨魚」林京履，從馬來西亞押解回台。（圖／刑事局國際科）

警方發現所有證據都指向幕後主使者，就是竹聯幫弘仁會綽號「鯨魚」的林姓大哥，刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人，28日前往馬國將2人帶回。「鯨魚」抵台後，新北市警方派出霹靂小組在桃園機場接手，於晚間9時30分許，將他押送至新北市刑警大隊。

警方專案小組晚間不會偵訊「鯨魚」林嫌，將待清晨開始訊問。警政署長黃明昭及新北市警察局長廖訓誠特地到新北市刑大，慰勞所有偵辦槍擊案的員警，肯定同仁迅速逮捕所有涉案犯嫌，重創黑幫囂張氣焰。