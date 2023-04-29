8歲就完登14座百岳！基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

南韓實況主「企鵝妹」最近展開「走遍台灣」環島之旅，而她昨（28）日晚間到了基隆廟口夜市大啖美食，遇到一名8歲小女童，全程用流利英文對談，讓大批網友相當震驚，直呼，「妹妹超猛，開到現在沒人比她強」。這名小女童的身分事後曝光，原來她是衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒的女兒，小小年紀通過全民英檢中級檢定，也通過英國劍橋PET檢定，英文程度相當厲害。

▲企鵝妹環島遇超狂8歲女童。（圖／部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒提供）

企鵝妹步行環島的一舉一動都受到台灣網友關注，現在還有網友發現，看企鵝妹的直播另一個額外的收穫，就是可以練習英文聽力，而她昨天到了基隆夜市吃美食，過程中遇到一對母女上前跟她合照，其中小女童用英文、西班牙文跟她對答如流，不僅讓一旁民眾看傻，就收看直播的網友也嚇了一跳，直呼，「妹妹太狂了」、「直播以來最厲害」。

▲▼女童小小年紀就完登14座百岳，驚人實力讓人佩服。（圖／部立基隆醫院牙醫師蔡宛儒提供）

這名小女童的身分事後曝光，原來她衛生福利部基隆醫院牙醫師蔡宛儒的女兒，目前通過全民英檢中級檢定，也通過英國劍橋PET檢定。不僅如此，她還是個小小工程師，在Youtube上發表影片，教導大家如何將最夯的程式語言Python跟ChatGPT 結合。

除此之外，這名女童還挑戰超過14座百岳，可以說是文武雙全，小小年紀就擁有如此驚人的能力，也讓人相當佩服。