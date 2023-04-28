嫌按摩女服務差「打槍不給錢」　男奧客襲胸又摸臀...下場慘了

▲王姓男子於2020年4月間到桃園市某按摩店消費，不滿按摩女服務不佳欲退費，雙方起爭執，王男伸手抓了按摩女右胸一把，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於2020年4月間到桃園區某家按摩店消費，過程中疑似伸手要觸摸按摩女臀部未遂，王男後來又覺得對方按得不好想退費，雙方起口角，王男一怒伸手摸了按摩女右胸一把，女子報警提告。桃園地院審理時，王男否認犯行，辯稱是要求退費才想攻擊，但法官檢視監視影片認為王男說法不可採信，審結依性騷擾罪，將王判處有期徒刑2月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，王姓男子於2020年4月間某日晚間，前往桃園市桃園區某家按摩店樓消費，由一名女子幫忙按摩，晚間11時40分結束後欲走出包廂，王男因不滿按摩女服務不好欲退費，雙方發生口角，王男趁按摩女不及抗拒之際，突然伸手抓握其右胸，對其性騷擾行為得逞，女子事後報警提告，桃檢檢察官複訊偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院法官審理時，王男否認有任何犯行，辯稱，沒有用手抓握女子右胸，當時情緒很激動且憤怒，就是想攻擊女子，要求退費。

被害人表示，王在按摩結束後表示按得不好要退費，經她拒絕後，王伸手想摸她的屁股，自己趕緊閃躲，王並沒摸到臀部，但又突然伸手抓自己的胸部，自己推開被告並質問。

法官審理認為，兩人間並無仇恨過節與利害關係，檢察官訊問與地院審理時，被害女子沒有甘冒偽證罪嫌與說謊誣陷被告之必要，她的說法應可採信。

法官審酌，被告乘女子不及抗拒之際，徒手觸摸女子胸部而對其性騷擾，損及女子身體之自主權，且犯後始終否認犯行，事後亦未取得女子之諒解，依性騷擾防治法第25條第一項之性騷擾罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。