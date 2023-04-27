老司機哭哭！高雄鬧區色情按摩店被抄　小姐急穿衣畫面曝

▲高雄新興區一間按摩會館在網路張貼廣告，提供男客性交易，被警方登門查獲。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、郭玗潔／高雄報導

高雄新興區民生一路某商辦大樓一樓按摩會館，以每次1800元做半套為代價，幫男客媒介小姐從事性交易。檢警獲報後，持搜索票到現場查獲負責人、1名員工、5名女服務生及男客5人，全案於偵訊後，將負責人林男、員工李男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦，另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。

新興分局日前接獲檢舉，新興區民生一路某商辦大樓一樓按摩會館內疑似違法從事色情性交易，經多日探查蒐證，4月25日16時許執行搜索，查獲負責人1人(林男，30歲)、員工1人(李男，47歲)，現場女服務生5人(32至48歲)、男客5人(32至69歲)全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。

經瞭解，此SPA會館為規避警方查緝，對外宣稱專業按摩會館，實則媒介服務小姐從事性交易，負責人在網路張貼女服務生之清涼照片與通訊方式，待男客詢問後，以每次1800元之代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費得利；全案於偵訊後，將負責人林男、員工李男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦，另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。





新興分局分局長陳志榮表示，此類偽裝純按摩之色情場所，不但妨害善良風俗，亦影響社區治安及居住品質，警方會依法執法，持續予以取締，並規劃臨檢與清樓等勤務清查，以杜絕色情交易，淨化治安環境。