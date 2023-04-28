瞄準轉機客！觀光局5／1起重啟「過境半日遊」　將台灣列下個觀光地

▲鎖定桃園機場轉機客，觀光局重啟過境旅客台灣半日遊活動。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

為爭取在桃園機場轉機旅客入境台灣觀光，交通部觀光局宣布重啟「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」活動，針對在台停留7至24小時以內的轉機旅客，持有效簽證或免簽證者可入境台灣體驗觀光半日遊程，並將自台灣時間112年5月1日開放，轉機客可上網預約報名。

過往觀光局就曾推過「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」活動，因需符合停留7到24小時條件，疫情前曾有8千多名轉機客參加，受到疫情衝擊及防疫考量，轉機客無法入境，該活動自2020年3月取消，迄今已中斷3年，如今國境解封，今年5月再重啟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲過境半日遊專車。（圖／觀光局）

為再搶攻轉機客入境台灣旅遊，觀光局表示，旅客可選擇專人專車導覽，或參考觀光局推薦遊程，搭乘機場捷運等大眾運輸工具自行遊覽，希望加深轉機旅客對台灣在地文化及特色的了解，提升旅客未來選擇台灣為旅遊目的地意願，達到促進觀光成長效果。

「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」將有專人專車導覽，且配合桃園機場航班時間，提供轉機旅客3種遊程，分別帶領旅客走進台北市、桃園市及新北市，行程包括參觀台北最古老寺廟—龍山寺，並安排到「全球最酷街道」第4名的永康街散步，並到桃園大溪老街歷史聚落群，欣賞巴洛克式風格的街屋，以及全桃園市最大的埤塘公園－「八德埤塘自然生態公園」，夜間則是到俯瞰新北市區璀燦夜景，並前往觀光夜市享受美食小吃。

▲鎖定桃園機場轉機客，觀光局重啟過境旅客台灣半日遊活動。（圖／桃機）

觀光局指出，為讓旅客有更多樣過境台灣觀光選擇，新增3種自行遊覽建議遊程，提供單程桃園機場捷運搭乘兌換券及合作商家優惠折扣，旅客可自行遊覽桃園機場捷運沿線景點，感受台灣的繁華城市魅力，滿足購物、休閒及美食需求，促進在台灣消費！

觀光局強調，期待藉由過境半日遊程的服務，讓轉機旅客不再過門而不入，更能透過旅遊，看見台灣的獨特風情與魅力，進而規劃台灣為下一個觀光的目的地！