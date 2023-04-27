美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

▲拜登、尹錫悅乾杯慶祝美韓同盟70周年。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

韓國總統尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）26日在華府峰會落幕，會後聯合聲明重申台海和平穩定重要性，並新增牽制中國武力改變現狀的內容。對此，外交部27日表示，對此表示歡迎與肯定，這凸顯維護台海和平穩定是國際民主社群的高度共識。

拜登與尹錫悅於美東時間4月26日在華府舉行元首峰會，會後召開聯合記者會並發布「紀念美韓同盟70週年元首聯合聲明」，雙方在聲明中重申維護台海和平穩定是區域安全繁榮不可或缺的要素，強烈反對（strongly opposed）任何片面改變印太區域現狀的企圖，拜登並在聯合記者會表示，雙方於當日會議中曾就共同合作推動台海和平穩定進行討論。

外交部表示，台海和平穩定是印太地區安全與繁榮的核心，近期中國藉故無端升高對台脅迫及軍事恫嚇，對區域安全與穩定構成嚴峻挑戰，也受到國際社會高度關切。

外交部表示，美、韓元首的聯合聲明再次凸顯維護台海和平穩定是國際民主社群的高度共識，關乎全球重大利益，需要民主夥伴共同維護，外交部將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。