影／柯文哲抵桃機　支持者接機高喊：總統好！

▲民眾黨主席柯文哲結束訪美。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲結束訪美行程，28日一早返抵桃園機場，支持者到場接機、送花，並不斷高喊「總統好」，柯文哲則微笑示意。

柯文哲有意競選2024總統，前往美國一舉一動備受關注。他於台灣時間4月8日傍晚5時30分搭乘華航CI12飛機前往紐約甘迺迪機場，規劃進行哥倫比亞大學座談、僑界座談餐敘、美國外交政策全國委員會（NCAFP）官方拜會，另也赴波士頓與哈佛學者對談、生物科技企業參訪，以及學生座談等內容。而這次訪美最關鍵則為4月16日至4月21日的5天華府行程，會接觸國務院、參眾議院議員，此次美國行共計有21天。

柯文哲27日透過臉書表示，這回訪美，他對於台灣的前景與挑戰看得更明晰，未來會繼續堅持務實路線，努力爭取選民認同，期盼帶領台灣提升實力、確保主體性，也要努力團結台灣、提升政府效能。因為唯有台灣真正國際化、正常化、擺脫意識形態綑綁，人民的未來才會有希望。

根據民眾黨規畫，有關總統提名，4月27日至5月8日領表登記，5月9日若超過一人登記便進行協調或初選，5月17日中央委員會確認後，當天公告本黨2024總統提名人。