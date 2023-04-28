時力批蔡政府四大勞動政見跳票　籲定最低工資法、還給勞工7天假

▲時代力量立法院黨團舉行「四大勞動政見全跳票！民進黨真和勞工站一起？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨團於28日召開「四大勞動政見全跳票！民進黨真和勞工站一起？」記者會，檢討蔡英文政府四項重要勞動政見與主張。時力黨團呼籲，政府亡羊補牢，儘速啟動勞保年金改革，降低不合理的工會籌組門檻，訂定最低工資法和國定假日法，保障勞工最低生活水準，還給勞工七天假。

時代力量立委邱顯智指出，總統蔡英文曾說「年金制度的改革，已經急迫到現在不做，馬上就會後悔」，現任的勞動部長許銘春也講過「勞保改革，這次就算掉了烏紗帽都要做」，結果蔡英文任期只剩下一年時間，勞保改革還是毫無進展。

邱顯智表示，大家都知道現在單靠預算撥補，並不能真正解決勞保破產的問題，前陣子連執政黨立委都看不下去，直言勞保不改，民進黨對不起千萬勞工。只是遺憾蔡政府就是用預算撥補來拖延改革腳步，但是勞保改革拖越久，勞工受傷就越重，而年輕世代要承擔的恐怕將沉重到難以忍受。

邱顯智直言，蔡總統的競選承諾「提高工會涵蓋率」，但目前台灣工會組織率只有 8%，而現行《工會法》的超高籌組門檻不修，就是阻礙 97% 公司籌組企業工會，限制超過 400 萬勞工組織工會的最大元兇！甚至，時力黨團還接獲勞工要籌組全國性聯合組織，勞動部頻頻祭出各種門檻標準，邱顯智委員質疑，勞動部到底是勞工朋友的靠山，還是勞工組織工會的絆腳石？

時代力量立委陳椒華指出，賴副總統說「民進黨一向與勞工站在一起」，令人感到時空錯亂，不可思議。因為賴清德過去在行政院長任內，不但沒有提出《最低工資法》，甚至再次修惡勞基法，提高加班時數上限，縮短輪班間隔，也拒絕把七天國定假日還給勞工。

陳椒華強調，我們肯定政府每年調整基本工資，但最低工資唯有法制化，才能避免審議過程淪為勞資雙方的喊價，真正保障勞工家庭的權益和最低生活水準，但草案目前還卡在行政院，同樣跳票。

陳椒華指出，蔡英文也曾承諾要「減少勞工年總工時」，但台灣工時仍世界第四高，居高不下，雖然近年有些微下降，但就連下降的幅度，也都低於鄰近的日韓。先前民進黨政府硬推一例一休，還連帶把勞工應有的七天國定假日砍掉，作為落實週休二日的犧牲品。

陳椒華認為，蔡政府選前承諾說得漂亮，但七年過去，不論時代力量和民間社會如何聲嘶力竭地呼籲和要求，政府還是仿佛聽不見勞工的聲音，勞保改革、降低工時、最低工資法制化、修工會法降門檻，這四大勞工政見通通跳票。呼籲蔡政府把握時間，趕快兌現對勞工的承諾，不要選前說和勞工站在一起，選後又說一套做一套。