尹錫悅白宮晚宴清唱《美國派》　蕭美琴笑虧蔡英文：無法超越他

▲總統蔡英文與駐美大使蕭美琴在車上自拍。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）

記者詹宜庭／台北報導

南韓總統尹錫悅赴美進行國是訪問，兩國簽署「華盛頓宣言」。美國總統拜登夫婦於美東時間26日下午，在白宮東廂設長達3個半小時的國賓晚宴，其中尹錫悅更在200名嘉賓們的簇擁下清唱唐・麥克林（Don McLean）的歌曲《美國派》（American Pie），成為意外焦點。對此，我國駐美代表蕭美琴在推特上點名總統蔡英文，開玩笑稱「我得承認，我不認為我們的蔡總統能超越尹錫悅。」

根據韓媒《韓國日報》、《朝鮮日報》指出，該場國宴邀請百老匯知名音樂劇演員和歌手表演，他們事先得知《美國派》為尹錫悅鍾愛的拿手歌曲後，特別將該曲作為安可曲。尹錫悅在眾人的簇擁下清唱足足1分鐘，驚人的即興演唱實力就連拜登都勾肩搭配讚嘆，「我不知道尹總統能唱得這麼好」（no damn idea），莉亞・莎隆嘉等現場嘉賓也拍手歡呼。

對此，蕭美琴在推特轉發相關報導，並開玩笑道「我得承認，我不認為我們的蔡總統能超越尹錫悅」，更追加補充：「我認識她超過20年了，從來沒聽過她唱歌。」

不過，貼文下方有網友留言表示，2015年時任民進黨主席的蔡英文為農曆新年唱了一首《晚安，願台灣平安》，蕭美琴則笑回「錯過了這個...」。另外，也有網友指出，去年7月蔡英文接見台灣首座葛萊美獎《八歌浪Pakelang》時，被問到能不能多當幾年總統，蔡英文開玩笑說「不要，我要去唱歌！」