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死亡飆！第三車道可開放機車行駛　「取消兩段左轉、保留待轉區」

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽,三貼。（圖／記者李毓康攝）

▲開放機車行駛第三車道或內側道路口可取消兩段式左轉，但仍將保留待轉區。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部公布今(112)年1至2月交通事故66,630件、526人死亡、89,291人受傷，其中死亡增加10%，機車死亡就占63%，也飆升14.5%。交通部長王國材坦言「他很焦慮」，未來除減少轉向或穿越衝突外，將因地制宜檢討第3車道開放機車行駛，及取消兩段式左轉，但仍保留待轉區，7月也將公布哪些縣市是行人地獄。

今年1到2月交通事故66,630件，造成526人死亡，件數較去年同期增5,597件、9.2%，死亡增加48人、10%，其中主要死亡族群為機車及高齡者，機車約佔全體死亡人數6成3、高齡者約佔4成1，根據統計，今年1月到2月機車事故死亡人數331人，較去年同期增加42人，成長14.5%，高齡者死亡人數214人，較去年同期增加17人，也成長8.6%，惟酒駕死亡人數43人較去年同期減少2人。

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其中30日死亡人數較去年同期增加最多之5縣市，分別為台南市增加18人、雲林縣增加17人、宜蘭縣增加9人、嘉義縣增加8人、南投縣增加7人，5縣市累計死亡人數相較去年同期增加高達59人。以每十萬人死亡人數來看，較去年同期增加最多之5縣市，分別為雲林縣最多，其次是宜蘭縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣。

交通部長王國材表示，1到2月交通事故持續增加，「讓他非常著急」，其中機車死亡增加42人，機車安全是道安工作很重要部分，因此擬定原則作法，5月4日展開人行環境改善視導計畫，預計7月完成，屆時將會公布所有縣市人行環境誰做得好、誰做得差，哪些縣市是行人地獄，7月會宣布。

王國材也指出，機車這幾年數量不斷成長，也是道路交通安全無法降低總數的很大原因，目前也擬訂短期做法改善。包括有紅路燈路口，待轉區妥善設置，與行穿線要有50分鐘距離，或有左轉專用和時項，另也檢討黃登和全紅燈時間夠不夠。

閃光或無號誌路口，營建署發現紅路燈路口深夜改閃光至上午6時，但凌晨4點到6點很多老人家外出運動發生事故多，也建議地方政府凌晨4點到6點改為紅綠燈三色燈。此外，路口若有障礙物將清除，並推動智慧運輸輔助系統，透過攝影機和螢幕提醒機車或行人橫向交通狀況。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材指出，機車路權始終是有人希望開放，有人希望更保守，站在交通部立場，希望機車族更安全，原則外側一、二車道開放機車，第三車道採因地制宜，過去很多地方政府直接採一、二車道開放機車行駛原則，比較沒有因地制宜，但若外側車道干擾多，可因地制宜開放第三車道和內側車道，開放內側車道則可直接左轉、取消兩段式，另也要注意上下游路段車道管制一致性。

王國材強調，開放機車行駛第三車道和內側車道，可直接左轉，但也會保留待轉區，因為有的路口雖開放直接左轉，但年紀比較大的機車族不敢靠過去，未來若直接左轉，左轉路段仍可留下待轉區，讓偏好行駛外側車道車輛可兩段式左轉。

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