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6成支持「機車免兩段式左轉」　交長：不全面取消「因地制宜開放」

▲台南市永康區中正南路與中華路口，中華路口號誌燈桿上確置有「機車兩段式左轉」圖示，但因設置在路口中間汽車道上方，需從較遠處機車族才會注意到該圖式。（圖／記者林悅攝，下同）

▲超過6成網友支持機車取消兩段式左轉，交通部仍朝採因地制宜開放。（圖／記者林悅攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車事故，交通部長王國材日前拋出可「因地制宜」適當開放行駛內側車道、取消兩段式左轉。網路一份6.6萬人投票民調顯示，逾6成網友支持取消機車二段式左轉，不過也有不少人憂心「三寶想轉就轉很恐怖」。針對未來是否可能全面取消兩段式左轉，交通部長王國材回應，不會全面取消，仍採因地制宜。

機車事故頻傳，去(111)年交通事故奪3085條人命，其中機車死亡達1954人，占63%，為減少機車事故，交通部長王國材日前指出，若機車在外側車道數量多，且與大車混流干擾嚴重，可因地制宜適當開放行駛內側車道並取消兩段式左轉，但並非全面性開放，需由地方政府因地制宜評估。

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一份由網紅YT頻道《老天鵝娛樂》日前發起線上民調「交通部擬取消機車二段式左轉，你各位支持嗎？」，該民調投票人數達6.5萬，支持者佔66%、不支持者則佔34%。

支持民眾表示，「當然支持，左轉靠左、右轉靠右」、「二段式左轉本來就是一個危險的設計」。不過反對民眾則認為「維持固然有問題，但不代表取消就不會有問題。平時會開車也會騎車，光想到取消後怎麼防衛駕駛都覺得頭痛」、「兩段左轉主要不是防範正常人，是防三寶鬼切啊」。另也有網友支持應共存。

針對超過6成網友支持機車取消兩段式左轉，交通部長王國材也回應了，王國材指出，目前法規已允許可「因地制宜」適當開放行駛內側車道、取消兩段式左轉，但並不是完全開放機車行駛內側車道，因為車種分流，駕駛行為一致，比較單純、安全。但若機車在外側二車道數量大、大型車干擾嚴重性，在安全考量下，可因地制宜適當開放內側車道及直接左轉。

王國材表示，目前不會朝「全面取消機車兩段式左轉」推動，仍然以兩段式左轉為原則。但若是路口和路段有機車左轉車流大、待轉區不易設置，且內側車道已開放機車行駛等狀況，則可因地制宜，開放機車直接左轉，不需要兩段式左轉。

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