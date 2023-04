烏克蘭驚爆「企圖暗殺普丁」出動自殺式無人機　墜毀莫斯科郊區

▲外傳自從俄羅斯入侵烏克蘭以來,普丁一直擔心會被暗殺。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

德國媒體「圖片報」(Bild)27日報導,烏克蘭出動一架UJ-22自殺式無人機,攜帶17公斤C4塑膠炸藥,企圖暗殺俄羅斯總統普丁,但在距離普丁預定造訪地點約19公里處墜毀,並未成功。

烏克蘭消息人士羅曼年科(Yuriy Romanenko)透露,烏克蘭情報人員在接獲普丁準備前往莫斯科附近的盧涅佛工業園區(Rudnevo)消息後,隨即操控UJ-22無人機,從烏克蘭境內飛入俄羅斯,企圖暗殺普丁。

不過,這架無人機最終墜毀在弗洛斯科葛村(Voroskogo)附近,此處距離盧涅佛工業園區約19公里。社群媒體也流傳這架無人機墜毀在莫斯科郊區的影像,且無人機上載著17公斤美軍經常使用的C4炸藥。

A kamikaze drone with 17 kg of explosives fell in the suburbs of Moscow.



A drone similar to the Ukrainian UJ-22 Airborn was discovered in the village of Zlodiyske near Noginsk - Russian media. The three-meter kamikaze drone carried Canadian M112 explosive charges. pic.twitter.com/YFPSHJDIWd