聯華食品大火　南消二大攜手旅館強化自身防火管理

▲台南市消防局第二大隊在至楠西區曾文水庫旁的趣淘漫旅飯店進行防火管理暨自衛消防編組驗證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊在27日至楠西區曾文水庫旁的趣淘漫旅飯店進行防火管理暨自衛消防編組驗證，主要由飯店假設火災的情境，並由其通報班、滅火班及避難引導班等人員，依模擬情況進行演練，並由第二大隊的警消人員從旁協助及指導。

本次演練由飯店管理階層結合南消二大及楠西消防分隊同仁，進行多次事前的兵棋推演及討論。除了操作火警自動警報設備、緊急廣播通知疏散旅客、使用滅火器、室內消防栓等消防安全設備進行初期滅火外，鑒於聯華食品大火特別抽測員工是否了解避難逃生方向及如員工無手機通報時如何應變，務必讓飯店的自衛消防編組能夠橫向聯繫，並將火災可能帶來的風險及損害降至最低，以保障房客的生命財產安全。

消防局長李明峯表示，公共安全的議題一直是市長黃偉哲相當重視的區塊，日前聯華食品火警，造成人員傷亡的情況，業者除了檢視自身管理，降低火災的發生外，更需加強在模擬火災的場景中，讓自衛消防編組演練操作順暢，以便於熟悉災害發生時，進行一連串的應變，除此也提醒前往住宿的旅客要事先了解避難逃生路線圖並實際查看逃生梯間，才能於災害發生沉著應變。

第二大隊大隊長王騰毅指出，聯華食品火警造成的傷亡，帶給我們的省思。除了針對場所的消防安全設備、液化石油氣串接使用的硬體設備，進行檢查及要求外，業者對於火災模擬場景的自衛消防編組演練必須重視。也因此，這場演練及驗證在飯店業者實際操作下，可以培養各班別之間的默契及器材操作上的熟練度；另外提醒相關場所，應定期審視消防防護計畫書及防火管理人證書是否須更新，若有進行增建、改建、修建及室內裝修施工時，管理權人應於開工前３日提消防防護計畫至當地消防機關備查，這樣才能讓來住宿的旅客有安心的感受，讓來遊憩的遊客有安全的保障。