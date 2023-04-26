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南消無人科技研改應用成果發表　納入未來火災搶救

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在產、官合作下，於26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，並將其納入未來火災搶救方式之一，現場由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為解決施工中建築物火災、火警防護窗邊受困民眾及墓地、大面積或河川地雜草火災等消防人員無法抵達之情況，消防局創新研發小組自購輕量型伸縮水線及購改轉接頭成為射水裝置，成本約新台幣2千元，委由台灣希望創新公司將消防局現有多旋翼無人機TD100-H6F920（最大起飛總重5公斤）與射水裝置結合，成功打造「射水無人機」，解決射水後座力問題，在穩定機身下可離地15至20公尺。此外，在長距離布線或消防車無法抵達之救災現場，射水無人機亦可搭配移動式消防幫浦，利用鄰近消防栓、蓄水池或天然水源等，達到無人機之創新應用與有效救災。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防範勝於未然，台南市消防局以消防人員的安全為第一優先，面對水火無情的災害救援現場，採購及使用科技裝備執行危險救援行動，讓科技救災不僅限於趨勢，而是進行式；充實先進科技裝備不僅可以讓消防人員更安全的執行救災任務，以水下八軸無人機及水面遙控動力救生圈及消防機器人代替人員深入危險之區域進行勘察或救援，同時也應用空中無人載具於災害現場獲取第一手影像資訊輔助現場指揮作業，讓救災更安全，更有效率。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合無人機救災應用，採用本市在地廠商開發SkySentry雲端系統結合其國產多旋翼機進行即時影像傳遞，除可由飛手操作螢幕觀看，亦可由Skysentry即時影像雲端系統串流分享，亦可一鍵複製直播連結上傳給各級指揮官觀看即時現場畫面，亦可通過該介面監控無人機及環境狀態，遠端操作第一時間語音廣播，亦可隨時存取雲端救災影像，供災後檢討運用。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加強水域救生能力，針對遊憩水域之溺水案件能有效第一時間救援，與雷虎科技公司合作針對水下搜索及探勘作業，提供意見整合研發水下八軸無人機，針對橋墩下基座對潛水人員探勘較為危險之區域進行水下影像蒐集、判讀作業。另2021年台南市引進遙控式動力救生圈，配備於安平海域之消防單位，由救生人員抵達現場第一時間將其投擲下水，搭配遙控器遠端遙控，使救援無人機快速接近溺者，幫助溺者建立正浮力並可有限度地拖帶溺者至救生人員可施救處，已有成功救援案例。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為保障救災人員安全，於2023年採購科技遙控裝備奧地利進口之「消防機器人」，預計8月交貨，全地形寬履帶及30度爬坡角度，可有效克服火場艱困地形，直線移動最高速度達每小時4.5公里，使用時間長達4小時，大幅降低消防員救災風險，是火場救援最佳幫手之一。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府積極推動智慧城市，藉由拓展精進無人科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在救災應用並提升第一線執勤人員的救災安全，更相信政府守護民眾生命財產安全的決心。

▲台南市消防局26日共同發表無人機消防救災研發改良應用成果，由市長黃偉哲親臨主持，共同見證府城邁向科技救災嶄新一頁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，舉凡消防衣烘乾設備、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、消防水帶清洗機、繫留無人機及多旋翼無人機掛載滅火藥劑之消防救災應用等，均朝向救災更便利有效率、守護民眾安全為宗旨持續努力精進，也樂意將經驗分享給其他縣市的消防機關，讓大家都可藉此得到便利與安全。

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