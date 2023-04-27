消防安全設備「無缺失申報」將上路　南消四大辦理安檢訓練

▲消防局第四大隊特辦理安檢訓練，邀請消防公司說明室內裝修會勘實務及檢修申報於業者端如何運作，並召集轄內各分隊討論消防安全設備「無缺失申報」宣導及執行方式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效提升場所合格申報率及消防專技人員檢修品質，並督促場所管理權人強化消防安全設備平時維護管理工作，「消防安全設備檢修及申報辦法」業經內政部修正發布，若場所消防設備不符者，應須立即改善，並檢附改善完成的證明文件，確保場所消防設備能發揮即時警報、滅火、避難等功能，保障人民財產安全。

台南市消防局指出，於宣導期2023年5月31日後，將不受理「未合格申報」案件，逾期未申報者將開立舉發單罰錢。

因應法令變更，消防局第四大隊特辦理安檢訓練，邀請消防公司說明室內裝修會勘實務及檢修申報於業者端如何運作，並召集轄內各分隊同仁共同討論消防安全設備「無缺失申報」的宣導及執行方式，期能與消防公司及業者共同提升公共安全。會中特別提到，以往許多業者都集中在申報期限前才請消防公司檢修，爾後應提早辦理檢修，否則可能來不及在期限內申報。

第四大隊長蔡國保表示，「合格申報」為公共場所消防安全邁出一大步，但更重要的是各業者平常就要做好消防設備保養，發現故障立即維修，不是等到法令規定的半年一次或一年一次檢修申報才來維修消防安全設備，這樣發生火警時才能適時發揮作用。

消防局長李明峯亦表示，從業者的消防設備維護情形，就可以看出一個場所的防火管理是否有做好，也是初期滅火及避難逃生能成功的要素。期望各業者能與消防局一起努力，擔負社會責任，讓市民有更安全的生活及工作環境。