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是否取消機車「兩段式左轉」？6.6萬人民調出爐！最多網友選這項

▲兩段式左轉存廢。（圖／記者林悅攝，下同）

▲兩段式左轉存廢議題已討論多年。（示意圖／記者林悅攝）

網搜小組／閔文昱報導

為降低機車事故，交通部長王國材近日表示，可因地制宜適當開放行駛內側車道並取消兩段式左轉，消息一出，引發網友熱烈討論。網路一份有6.6萬人投票的民調顯示，有超過6成網友支持取消機車二段式左轉，不過也有不少人擔心「如果取消兩段式左轉，要配套措施，不然三寶想轉就轉，很恐怖。」

去(111)年交通事故奪3085條人命，其中機車死亡達1954人，占63%，為降低機車事故，交通部長王國材表示，若機車在外側車道數量多，且與大車混流干擾嚴重，可因地制宜適當開放行駛內側車道並取消兩段式左轉，但並非全面性開放，需由地方政府因地制宜評估。

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網紅YT頻道《老天鵝娛樂》日前所發起的線上民調，題目為「交通部擬取消機車二段式左轉，你各位支持嗎？」該民調投票人數達6.5萬，支持者佔66%、不支持者則佔34%。

▲▼《老天鵝娛樂》公布機車兩段式左轉存廢網路民調。（圖／翻攝自YouTube／老天鵝娛樂）。

▲《老天鵝娛樂》公布機車兩段式左轉存廢網路民調。（圖／翻攝自YouTube／老天鵝娛樂）。

不少支持廢除二段式左轉的網友認為，「支持，讓真正的慢車去使用，順便把一些設置不當的二段式格子塗銷和修改道路交通安全規則第99條」、「當然支持，左轉靠左、右轉靠右」、「二段式左轉本來就是一個危險的設計」、「其實應該是取消強制兩段式左轉，由用路人自行依照現場情況自行決定，才是正確的」。

而反對的網友則表示，「維持固然有問題，但不代表取消就不會有問題。我平時會開車也會騎車，光想到取消後要怎麼做防衛駕駛都覺得頭痛」、「有分隔島還是要兩段式啊，大部分有分隔島都有左右轉道，很有可能會跟直行車互撞」、「兩段左轉主要不是防範正常人，是防三寶鬼切啊」。

值得注意的是，許多人似乎更傾向「共存」，其中最多人按讚的留言就指出「不強制兩段式，保留兩段式格子，這樣就不錯了」。其他網友也提到「雖然我不想兩段，但太多台灣人不會兩段更不會左轉，所以我支持共存…不要廢除」、「畢竟不是所有騎士都是那麼有膽敢直接跟四輪拼速度，所以還是有路口無法直接轉彎的問題，我覺得還是保留格子然後不強制待轉這樣最好」。

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