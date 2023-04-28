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生前捐龍柱佛像！外婆神主牌放宮廟　她燒金元寶被收2000元清潔費

▲▼外婆「生前捐龍柱、佛像」花數萬放神主牌　她到宮廟燒金元寶被收錢氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO表示，外婆生前捐龍柱、佛像給廟方，過世後家人又支付數萬元將外婆的神主牌放進廟內。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多寺廟、宮廟新建或改建時，都會跟信徒募款，並將其姓名刻在廟內保佑。新竹一名女網友表示，外婆生前曾在新竹某宮廟捐龍柱、佛像。外婆過世後，她們也花費數萬元將外婆的神主牌放在廟內，但她們日前去祭祀燒金元寶時，卻被廟方要求付幾千元的清潔費，讓她完全無法接受，怒罵「死愛錢，說不是跟他買的金紙就要收費」。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，外婆生前捐給該宮廟一根龍柱、兩尊佛像，過世後也要求要將神主牌放進宮廟內，因此她們又花費數萬元達成外婆的遺願。

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沒想到，原PO日前到宮廟要燒金元寶時，卻被廟方人員阻止，要求她去別的地方燒，最後才直言「不是跟我買的金紙就要收費」，並要求原PO支付2000元至3000元不等的清潔費，最後由原PO的老公上前付錢。

▲▼外婆「生前捐龍柱、佛像」花數萬放神主牌　她到宮廟燒金元寶被收錢氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO表示，廟方跟她們收至少2000元的清潔費。（圖／翻攝爆料公社）

原PO氣炸表示，「還叫我去別邊燒，真的差點沒說我去別邊燒給鬼嗎？我外婆神主牌就在這宮廟，叫我去別邊燒是要燒個屌」、「我家人花上萬元買神主牌放這，我們做子孫的給元寶希望她能早日投胎，XX宮的人就在那靠杯東靠杯西的，擾亂別人燒元寶的心情」、「開宮廟不是要香火鼎勝嗎？整天要別人付費，噁心死了」、「要不是外婆生前自己決定要在這宮廟放神主牌，我一點都不屑來這爛廟」。

網友看完紛紛留言，「一直燒下面會通貨膨脹欸」、「請他開發票阿」、「清潔費可以改用燒的嗎？有點扯」、「就跟他說不然我們跟神明擲杯看誰有理」、「這種宗教跟歛財沒兩樣，信仰是在心裡」、「找人把龍柱跟佛像拆掉啊，先跟阿嬤搏杯，同意就拆，如果不給燒，就不會連神主牌都能放了」、「簡單啊，把捐的龍柱敲掉
然後把妳外婆遷出宮廟回家供奉就好」。

也有人說，「有夠不環保的，妳阿嬤有沒有收到不曉得，但可以確定的是絕對傷害地球」、「環保問題...燒太多紙錢，寺廟會因為空污法被開罰，這跟斂財沒關係」、「現在很多廟都不讓燒金紙了，大概也都是環保議題需要被重視，妳也寬心」。

▼原PO等人最後還是付錢燒金元寶。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼外婆「生前捐龍柱、佛像」花數萬放神主牌　她到宮廟燒金元寶被收錢氣炸。（圖／翻攝爆料公社）

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