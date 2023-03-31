大甲媽4／22過民生地下道　彰警與宮廟、陣頭簽約防搶轎暴力

▲警方逮捕搶轎滋事份子。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖進香活動，去年爆發大衝突造成多名員警受傷，今年鑾轎預計4月22日下午將沿著台一線進到彰化，晚間將通過一級戰區民生地下道，縣警局嚴禁亂鬥，為此邀集46家宫廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，約制不得藉故滋事，同時部署維安警力，表達嚴正執法決心。

大甲媽祖進香今年4月21日深夜起駕，預計22日晚間通過以搶轎打架熱區彰化市民生地下道、駐駕南瑤宮；回鑾時，分別於27、28日駐駕北斗鎮奠安宮及天后宮等地。

▲警方逮捕搶轎滋事份子。

去年警方嚴陣以待，光是民生地下道就出動300名警力強力戒備、回鑾則在大埔路、永樂街、民族路易滋事路段，在周邊部署加派超過700名警力戒備，並採淨空隔離防制，預料今年維安警方將翻倍增加。

縣警局長張國雄表示，為避免發生搶轎事件，今年邀集46家宫廟、58個陣頭代表協調交接轎地點，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，約制不得藉故滋事，另警方更針對易發生衝突地點彰化市「民生地下道」、「永樂街天后宮」等處所，嚴密部署，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空，不允許衝突衍生治安事件。

張國雄強調，警方執法立場明確且堅定，如有不法分子故意滋事、暴力搶轎，警方必定依刑法等相關法令嚴懲究辦，絕不寬貸。也協請大甲鎮瀾宮協調各宫廟、陣頭遵守警方相關管制措施，共同守護優質宮廟傳統文化。

▲鑾轎行進中，警方交通管制淨空。