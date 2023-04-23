宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？鄉民問號：以前沒有啊　真相曝光

▲仙女級禮生。（合成圖／臉書「舞魅孃」授權提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣宮廟廟會近年來出現了一個新的角色，就是頭戴冠冕、身材火辣的女性「禮生」，時常成為全場焦點，然而，有些網友卻疑惑，宮廟禮生是從何時開始出現的？因為幾年前好像還沒有這個職缺！話題曝光後掀起網友熱烈討論。

近日，有網友在批踢踢以「宮廟的禮生是什麼時候冒出來的職缺」為題發文詢問：「宮廟的『禮生』是什麼時候開始的？我記得以前好像沒有這個角色，只有近三五年才開始出現。她們穿著旗袍，上面有一個愛心圖案，裙子很長，但是開到大腿根部。

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該網友坦言，希望宮廟可以保持這個優良傳統，更提出建議，為了避免禮生感到太熱，「建議後背，也可以大裸背或乾脆全裸到屁股上方，這樣才跟胸前的小愛心相呼應」。

▲ 宮廟的「禮生」是什麼時候冒出來的職缺？話題掀起討論。（圖／取自臉書／Candy&糖糖）

文章曝光後掀起許多討論，「現代創造得出來的民俗」、「類似國慶大典禮賓人員只是酒店感，讓八大多個地方露臉？鄉民嘴巴瞧不起但實際很愛看啊」、「宮廟和8大無縫接軌的證明啊」、「禮儀公司的吧」、「葬儀社很早就有禮生了吧」。

其中，有些人覺得這些禮生只是類似於酒店禮賓人員，只是讓宮廟多了一些人顯示出來，有些人則認為這是現代的一種創新，可以讓宮廟更加時尚。還有一些人認為，禮生其實就是舞台鋼管女郎的變體，只是口頭上說是為了神明服務，實際上只是為了滿足台下男人的視覺需求。還有人認為這是一種民俗創新，和現代化的社會脈動相應。

不過，根據內政部「全國宗教資訊網」對宗教稱謂的「禮生」解釋，禮生是儒教祭祀傳統的贊禮者，又稱贊禮生、奉祀生、主禮生。其中，「禮生」起源於《周禮》的春官，主要職責是掌管國家禮儀，需要具備禮學專業知識。因此過去多由沒考上秀才的貢生、當地仕紳文人來擔任，後逐漸演變為執行、協助禮儀的儀式專家，服裝必須正式而莊重，一般廟宇禮生多著長袍馬褂，殯葬服務禮生則因應時代潮流改著西裝。

▼糖糖身材苗條，又有D級雄偉上圍，有「最美禮生」之稱。（圖／翻攝自糖糖臉書）