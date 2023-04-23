　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？鄉民問號：以前沒有啊　真相曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Candy&糖糖，下同）

▲仙女級禮生。（合成圖／臉書「舞魅孃」授權提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣宮廟廟會近年來出現了一個新的角色，就是頭戴冠冕、身材火辣的女性「禮生」，時常成為全場焦點，然而，有些網友卻疑惑，宮廟禮生是從何時開始出現的？因為幾年前好像還沒有這個職缺！話題曝光後掀起網友熱烈討論。

近日，有網友在批踢踢以「宮廟的禮生是什麼時候冒出來的職缺」為題發文詢問：「宮廟的『禮生』是什麼時候開始的？我記得以前好像沒有這個角色，只有近三五年才開始出現。她們穿著旗袍，上面有一個愛心圖案，裙子很長，但是開到大腿根部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該網友坦言，希望宮廟可以保持這個優良傳統，更提出建議，為了避免禮生感到太熱，「建議後背，也可以大裸背或乾脆全裸到屁股上方，這樣才跟胸前的小愛心相呼應」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／Candy&糖糖，下同）

▲ 宮廟的「禮生」是什麼時候冒出來的職缺？話題掀起討論。（圖／取自臉書／Candy&糖糖）

文章曝光後掀起許多討論，「現代創造得出來的民俗」、「類似國慶大典禮賓人員只是酒店感，讓八大多個地方露臉？鄉民嘴巴瞧不起但實際很愛看啊」、「宮廟和8大無縫接軌的證明啊」、「禮儀公司的吧」、「葬儀社很早就有禮生了吧」。

其中，有些人覺得這些禮生只是類似於酒店禮賓人員，只是讓宮廟多了一些人顯示出來，有些人則認為這是現代的一種創新，可以讓宮廟更加時尚。還有一些人認為，禮生其實就是舞台鋼管女郎的變體，只是口頭上說是為了神明服務，實際上只是為了滿足台下男人的視覺需求。還有人認為這是一種民俗創新，和現代化的社會脈動相應。

不過，根據內政部「全國宗教資訊網」對宗教稱謂的「禮生」解釋，禮生是儒教祭祀傳統的贊禮者，又稱贊禮生、奉祀生、主禮生。其中，「禮生」起源於《周禮》的春官，主要職責是掌管國家禮儀，需要具備禮學專業知識。因此過去多由沒考上秀才的貢生、當地仕紳文人來擔任，後逐漸演變為執行、協助禮儀的儀式專家，服裝必須正式而莊重，一般廟宇禮生多著長袍馬褂，殯葬服務禮生則因應時代潮流改著西裝。

▼糖糖身材苗條，又有D級雄偉上圍，有「最美禮生」之稱。（圖／翻攝自糖糖臉書）

▲糖糖未修圖前長相。（圖／翻攝自糖糖臉書）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本最陰森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光
快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　1人漂在水面上
郭台銘：準備好承受比高虹安多3000倍的凌辱
謝忻罕見動怒！　連丟「11句話質問」
AIT公開尋「3位年輕人」！　會有小禮物
「綠帽癖」人夫偽單身！　誘女友上網找男人性交

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻婚後「偷用情趣用品」　夫氣炸提離婚：私生活很亂

點外送向女友道歉　開門收餐的卻是「她哥哥」！男客人回1句綠炸

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？鄉民問號：以前沒有啊　真相曝光

淨化火車？搭台鐵竟「燒香」拜拜　旅客疑為「煙供」點燃檀香

逾12年狀況差身障生交通車　教育部將專案補助換新

老闆狠心推倒阿嬤員工！飆髒話嗆路人「干你屁事」　網怒灌1星負評

寶馬車牌來了！23副BMW號牌釋出　5／1起限時3千元起搶標

3生肖易招小人　冠軍「過於冷靜」

南投蓮華池「日賞桐花夜賞螢」　林試所提供秘密景點

仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

人妻婚後「偷用情趣用品」　夫氣炸提離婚：私生活很亂

點外送向女友道歉　開門收餐的卻是「她哥哥」！男客人回1句綠炸

宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？鄉民問號：以前沒有啊　真相曝光

淨化火車？搭台鐵竟「燒香」拜拜　旅客疑為「煙供」點燃檀香

逾12年狀況差身障生交通車　教育部將專案補助換新

老闆狠心推倒阿嬤員工！飆髒話嗆路人「干你屁事」　網怒灌1星負評

寶馬車牌來了！23副BMW號牌釋出　5／1起限時3千元起搶標

3生肖易招小人　冠軍「過於冷靜」

南投蓮華池「日賞桐花夜賞螢」　林試所提供秘密景點

仔細聆聽與感受客戶需求　東購客服之星顏珮樺

費鴻泰納不分區立委名單？　朱立倫：現階段只考慮區域選舉

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

吳子嘉曝4月國政民調　見蔡英文趨勢驚喊：非常厲害

拜登：美國駐蘇丹大使館「暫停運作」　下令美軍撤離政府人員

起床驚見汪與孩子「靈魂互換」　柴爽躺姊枕頭...媽：錯過什麼？

日本自殺森林「掛滿飛機杯」　背後原因曝光

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

尹錫悅稱台海是國際問題　陸提嚴正交涉：是中國人自己的事！

被徐巧芯質疑詐領出席費　許淑華曝大會流程：當4年議員還不知程序？

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

大樓要外送員「繳管理費」！同行見公告氣炸

近7成民眾不知「回國1重要規定」

老闆狠心推倒阿嬤員工！嗆路人「干你屁事」

今彩539頭獎「5注中獎」

糖尿病患喝「2飲品」死亡風險降2成

把握2天好天氣！　下周鋒面到3地區有雨

更多熱門

相關新聞

宮廟半年超安靜！他一搬新家「惡夢來了」

宮廟半年超安靜！他一搬新家「惡夢來了」

說到嫌惡設施，不少人點名宮廟、電塔與回收廠等。一名屋主哀怨直呼，新家附近有一間小型宮廟，前前後後看了半年，發現都沒有廟會也沒有吵雜聲，於是原PO安心入厝後，惡夢卻陸續發生了，「酬神活動、鋼管女郎、開桌辦席樣樣都來」，燒金紙更是燒不停，讓原PO每天欲哭無淚。

陣頭驚見「原神Coser」領頭　看服裝秒認出

陣頭驚見「原神Coser」領頭　看服裝秒認出

南消舉辦捐血、防火宣導

南消舉辦捐血、防火宣導

防「大甲盃」搶轎暴力　警與宮廟、陣頭簽約

防「大甲盃」搶轎暴力　警與宮廟、陣頭簽約

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動

福建舉辦「天下娘奶回娘家」活動

關鍵字：

禮生宮廟

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面