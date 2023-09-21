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案件暴增3成拖垮檢察官　劍青檢改點名3機關「是否行政怠惰」

▲行政院政務委員羅秉成出席劍青檢改主辦的打詐實務與防詐策進研討會 。（圖／劍青檢改提供）

▲劍青檢改8月邀請行政院政務委員羅秉成出席打詐實務與防詐策進研討會 。（資料照／劍青檢改提供）

記者劉昌松／台北報導

由於政府政策積極打詐，全國司法機關詐欺案件量暴增，北檢每名檢察官新收案件破百，台中地檢署今年全署收案量也比去年暴增37%，再加上即將啟動的總統大選查賄工作，使各地檢署瀕臨癱瘓狀態，劍青檢改點名金管會、NCC、數發部等機關是否涉及行政怠惰，未能從源頭協助防詐，除希望高檢署持續與各機關協調外，也籲請法務部盡速增補檢察官人力以提升戰力。

以下為劍青檢改21日聲明稿：

檢察官案件爆巨量瀕癱瘓 籲請法務部體恤基層儘速增補人力

今年起詐欺案件暴增，嚴重拖垮基層檢察官正常辦案業務，復因明年初大選，各地檢自9月起，須陸續啟動選舉查察，分區派員督責轄區，在已經沉重的壓力下再添一筆，本會聲明如下：

一、經本會初步調查，今年地檢署新收案件數量暴增，遠高於去年同期，導致下半年的工作量過度沉重。據統計，台北地檢署今(112)年1月至8月份累計新收「偵」字案高達42,900件，較去年同期的37,132件，遽增15.6%，許多檢察官每月新收案件數量破百。

台中地檢署不遑多讓，自去(111)年7月至今(112)年6月新收「偵」案更高達73,759件，較前一年同期62,757件，也遽增17.5%，驚人的是，其中詐欺案件，從前一期的19,258件暴增到26,392件，增加7,134件，遽增37%，每位檢察官平均每月新收件數從91件暴增到99.5件。

新北地檢署總案件數量更加驚人，統計去(111)年9月至今年8月新收「偵」字案竟突破10萬件，已高達106,044件，且較前一年同期的82,474件，更遽增28.6%，最離譜的是，其中僅僅詐欺案件從前一期的27,203件暴增到43,536件，增加16,333件，遽增60%，每月新收件數破百的檢察官比比皆是。在如此沉重的案件負擔下，各地基層檢察官仍要肩負年底賄選偵查之額外勤務，實已不堪負荷。

二、關於詐騙及人頭帳戶案件數量暴增，本會雖於今年8月底召開之全國檢察官防詐建言研討會，剴切指陳金管會、NCC、數發部等機關是否涉及行政怠惰，雖然該等機關迅速發新聞稿回應將會改進，然而目前移送地檢署的詐欺案件數量仍居高不下，未見稍歇，包括人頭帳戶黑名單、第三方支付業者特許、巨額個人幣商有效監理，均尚未見明顯成效。

不知該等機關當初回應研討會的新聞稿，是官僚結構的膝神經反射，還是真心積極作為的啟動宣示，目前有賴高檢署長官們繼續與之協調，本會靜觀後效，將持續監督。本會並籲請法務部體恤基層檢察官辛勞，盡速補充資源與人力，檢察官方能發揮戰力，建構安全社會環境。

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