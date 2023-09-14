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網路老婆要見面「先轉帳5千元」　暈船男上班中...竟叫媽媽去匯錢

▲集集警分局與轄區金融機構所成立之防詐群組，成功阻止葉姓婦人代兒子匯款給詐騙集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集警分局與轄區金融機構所成立之防詐群組，成功阻止葉姓婦人代兒子匯款給詐騙集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

年約40歲的葉姓男子則在LINE上認識女網友，兩人素未謀面卻互稱老公老婆，而女網友同樣表示如要見面，須轉帳5000元，葉男當時因在工作中，無法立即轉帳，竟轉請葉母幫忙至郵局轉帳，郵局行員發覺有異，便通報警方協助瞭解，經員警向葉男解說後，葉男才驚覺差點受騙，警方也再度成功攔阻詐騙。

▲張姓男子要匯款給女網友時被銀行和警方及時阻止。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲張姓男子要匯款給女網友時，被銀行行員和警方及時阻止。（圖／記者高堂堯翻攝）

除此之外，另名年約60歲的張姓男子在交友軟體上認識女網友後，雙方相約見面，但女網友卻要求張男須先以2萬5000元購買虛擬貨幣，張男答應後，卻因為虛擬貨幣平台無法認證他的銀行帳戶，遂於9月5日至合作金庫集集分行詢問，經行員發覺有異、通報警方到場關懷慰問，成功攔阻詐騙。

集集分局長劉千祥呼籲，現今詐騙集團為規避行員及員警關懷提問，詐騙被害人以轉帳、匯款或提領之金額與以往動輒數十萬元相較偏少，剛開始詐騙時，金額多在數千元至數萬元間不等，詐團先以小額款項取信被害人後，再逐步多次向被害人詐取錢財，由於網路社交媒體發達，多以假徵婚交友方式詐騙，民眾切勿落入溫柔鄉遭詐騙而不自知。

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