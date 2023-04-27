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大陸 大陸焦點 特派現場

美起訴40名執法人員　北京「一天2次公開警告」：堅決反制

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

針對美國司法當局日前起訴40名中國警察參與「跨境鎮壓」在美的中國異議人士，大陸公安部26日晚發布通報強硬回擊稱，「如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。」27日下午，大陸外交部也發聲，「我們要求美方立即停止錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決反制。」

大陸外交部27日下午舉行例行記者會，有記者提問稱，注意到公安部新聞發言人4月26日通報，已就美國起訴中國執法人員向美國執法部門提出了嚴正交涉抗議。外交部對此有何進一步評論？

新聞發言人毛寧表示，近日美方惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，編造拼湊證據，起訴公安民警等中國政府官員，大搞政治操弄，渲染「中國威脅」，中方對此堅決反對，已通過外交、執法等管道向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

毛寧指出，美方所作所為違背基本事實，違背專業操守，違背法治精神，本質上是將法律武器化、政治化。要求美方立即停止錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決反制。

此前，大陸公安部通報，向美司法部、聯邦調查局駐京代表提出嚴正交涉和強烈抗議。通報怒斥，公安部堅決反對美方惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，堅決反對美執法部門通過刑事案件包裝進行的政治操弄，堅決反對美執法部門假借執法之名配合美國政府對中國的抹黑詆毀。

通告正告，美執法部門立即收手，強烈敦促美方認清濫訴中方官員事件的嚴重危害性，要求美方立即停止對中方官員的無端污蔑和司法起訴，立刻採取措施消除消極影響，並停止其他挑舋、對抗行為，盡快回到執法合作的正常軌道中來。如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

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