拜登白宮晚宴款待！乾杯慶「鋼鐵美韓同盟」　尹錫悅開金嗓獲掌聲

▲拜登夫婦、尹錫悅夫婦出席白宮國賓晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅於當地時間26日晚間出席在白宮款待的國賓晚宴，現場以濟州櫻花裝飾、桌上菜單更繡上南韓的國花木槿（無窮花）。尹錫悅在乾杯時喊道「鋼鐵般的韓美同盟」，並數度引用愛爾蘭作家的詞句，引來現場一陣歡笑。拜登贈送唐·麥克林（Don McLean）親筆簽名的吉他；尹錫悅則現場演唱唐·麥克林的歌曲。

根據南韓《韓聯社》、《東亞日報》，今年適逢美韓同盟70周年，在美韓元首峰會正式結束後，拜登夫婦邀請尹錫悅夫婦來到白宮出席長達3個半小時的國賓晚宴，兩對夫婦打招呼、拍攝紀念合照，進行非對外公開的交談後，旋即進入白宮東廂房，兩端掛上美國、南韓國旗，美國杖儀隊排成一列，室內則響徹「密陽阿里郎」的管弦樂團演奏。

拜登和尹錫悅穿起晚宴禮服、打領結；美國第一夫人吉兒（Jill Biden）穿上淡紫色連身裙，至於南韓第一夫人金建希則穿上白色西裝、白色拖地長裙，並戴起白色手套。

▲拜登、尹錫悅在國賓晚宴上乾杯，慶祝美韓同盟70周年。（圖／達志影像／美聯社）

拜登首先在晚宴上致詞，讚賞南韓國民透過勇氣和努力，將南韓轉變成全球最繁榮、且受尊敬的國家之一，他也表示尹錫悅此次訪美，代表著重申將美國和南韓綁在一塊的立場，而彼此呼應雙方的煩惱和夢想，正是秉持著巨大決心克服萬難的力量。

拜登乾杯時喊道，「為了我們的夥伴關係、為了我們的國民、為了所有的可能性、為了美國和南韓共同創造的未來！期盼我們能夠延續接下來的170年。」

尹錫悅則對此表示，「這場盛大的晚宴中，在場的所有人才是韓美同盟中最可靠的股東、靠山，而韓美同盟被評為歷史上最優秀的同盟。戰爭的廢墟中誕生出韓美同盟的種子，在過去的70年內已成長為茂盛的叢林，尤其南韓所達成史無前例的經濟成長、民主主義，總能看到韓美同盟的影子。」

現場來賓邀請尹錫悅清唱他求學時最愛聽的曲目、美國創作歌手唐·麥克林（Don McLean）的作品《美國派》（American Pie），尹錫悅清唱1分鐘後，獲得來賓拍手讚賞；而拜登也送上唐·麥克林親筆簽名的吉他。

▲▼拜登送給尹錫悅美國創作歌手唐·麥克林親筆簽名的吉他；尹錫悅現場唱起歌曲《美國派》（American Pie）（圖／達志影像／美聯社）



拜登擁有愛爾蘭血統，尹錫悅在談話中引用愛爾蘭知名作家和詩人謝默斯•希尼（Seamus Heaney）的經典詞句，「只有受尊敬的行動，才是在所有人之中獲得權力的途徑」；他解釋，因為過去70年來，有這些支撐韓美同盟人士受尊敬的犧牲和行動，才能讓美國和南韓形成邁向未來的強而有力同盟。

尹錫悅再度引用愛爾蘭當地的俗諺，「雖然友情就像是四葉草，難以尋得，不過一旦擁有，就能稱得上是幸運。在韓美同盟這一片四葉草，期盼今天能夠成為超越70年光榮、延伸出新枝幹，翻轉歷史的一刻。」

現場口譯人員介紹，尹錫悅的談話源自於愛爾蘭俗諺，座席上傳來無數的拍手、歡笑聲。尹錫悅乾杯時表示，「敬我們如鋼鐵般的同盟！」

▼好萊塢知名女星安潔莉納裘莉帶著她的養子梅鐸斯出席白宮晚宴。（圖／記達志影像／美聯社）

▲南韓知名棒球選手朴贊浩出席白宮晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

現場共有200多名嘉賓出席，包括美國好萊塢知名女星安潔莉納裘莉帶著她在南韓延世大學留學的養子梅鐸斯（Maddox Jolie-Pitt），以及南韓棒球選手朴贊浩、美國民主黨聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國韓裔單板滑雪女將克洛伊•金（Chloe Kim）、長篇小說《柏青哥》作家李珉貞 等。

至於南韓三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、韓華集團副會長金東官等多名財閥和企業界人士也出席白宮晚宴。

▲馬里蘭蟹肉餅在國賓晚宴上登場。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美方在這場國賓晚宴專門聘請韓裔背景的主廚愛德華李（Edward Lee），以美國當地的知名料理搭配來自南韓的食材，包括配以辣醬醋汁的馬里蘭蟹肉餅、黃南瓜湯、紅燒牛肉排骨等，至於甜點則是香蕉聖代配新鮮漿果、薑餅、大醬焦糖等。

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