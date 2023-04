美韓第一夫人交流！吉兒稱金建希「我的朋友」　訪國家藝廊看展

▲美國第一夫人吉兒26日和南韓第一夫人金建希參訪華府國家藝廊。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合外電報導

今年適逢美韓同盟70周年,南韓總統尹錫悅帶著妻子金建希訪美。為此,美國第一夫人吉兒女士(Jill Biden)特別規劃,和金建希到華府國家藝廊參觀,事後她將兩人的照片上傳至推特,並稱呼金建希為「我的朋友」。據悉,金建希曾和該美術館有一面之緣。

根據韓媒《東亞日報》、《韓國日報》,美國第一夫人吉兒於當地時間26日上午帶著金建希前往華府國家藝廊(National Gallery of Art),參觀俄羅斯移民美國猶太裔藝術家馬克•羅斯科(Mark Rothko)的畫作展覽,兩人聽取了國家藝廊館長費爾德曼(Kaywin Feldman)、首席策展人卡普費(Harry Kupfer)解說畫作,時間長達50分鐘。

兩人共同觀賞羅斯科於1955年創作的畫作《紅帶》(Red Band)。

It was great to take a moment with my friend Mrs. Kim to explore the beautiful Rothko Gallery at the National Gallery of Art. pic.twitter.com/xIEUJzmugE