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美韓第一夫人交流！吉兒稱金建希「我的朋友」　訪國家藝廊看展

▲▼▲▼美國第一夫人吉兒26日和南韓第一夫人金建希參訪華府國家藝廊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國第一夫人吉兒26日和南韓第一夫人金建希參訪華府國家藝廊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年適逢美韓同盟70周年，南韓總統尹錫悅帶著妻子金建希訪美。為此，美國第一夫人吉兒女士（Jill Biden）特別規劃，和金建希到華府國家藝廊參觀，事後她將兩人的照片上傳至推特，並稱呼金建希為「我的朋友」。據悉，金建希曾和該美術館有一面之緣。

根據韓媒《東亞日報》、《韓國日報》，美國第一夫人吉兒於當地時間26日上午帶著金建希前往華府國家藝廊（National Gallery of Art），參觀俄羅斯移民美國猶太裔藝術家馬克•羅斯科（Mark Rothko）的畫作展覽，兩人聽取了國家藝廊館長費爾德曼（Kaywin Feldman）、首席策展人卡普費（Harry Kupfer）解說畫作，時間長達50分鐘。

兩人共同觀賞羅斯科於1955年創作的畫作《紅帶》（Red Band）。

報導指出，其實金建希過去曾和國家藝廊有過一面之緣，因為她2007年創立美術策展公司Covana Contents後，曾於2015年在南韓主導策展羅斯科的作品，當時國家藝廊首度向南韓借出高達50張的畫作，而金建希策辦的展覽在3個月內吸引的參訪人次突破25萬。

也因此，吉兒才決定帶金建希參訪國家藝廊。

吉兒親自揮手護送金建希搭車離開，並在之後發文時上傳兩人觀賞展覽時的照片，稱呼金建希為「我的朋友金女士」（my friend Mrs. Kim）。吉兒前一天還將鑲有3顆藍寶石的項鍊送給金建希。

▲▼吉兒女士還將鑲有3顆藍寶石的項鍊送給金建希。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉兒女士還將鑲有3顆藍寶石的項鍊送給金建希。（圖／達志影像／美聯社）

另外，金建希還於當天前往華府大韓帝國（1897至1910年）駐美公使館，以南韓第一夫人身份參加北韓人權懇談會，她見了遭指控竊取平壤羊角島飯店宣傳標語、最後被平壤當局囚禁而引發死亡的美國大學生奧托•瓦姆比爾（Otto Warmbier）的母親，以及其他北韓人權運動家。瓦姆比爾的家屬2019年訪韓時曾要求和時任南韓總統文在寅見面，不過最後卻未能見上一面。

金建希在懇談會上提到南韓政府今年3月對外公開的「北韓人權報告書」。她呼籲國際社會應該展開合作，協助北韓居民享有安全的生活，同時她也提到和吉兒女士見面，強調韓美兩國應高度重視北韓人權議題。

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