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爆乳正妹狂刷國旗「回來台灣了」　手舉1根羞喊：太大害死我

記者黃翊婷／綜合報導

出生於香港的新加坡女直播主、OnlyFans網紅Kiaraa Kitty今年初曾因嗨喊「台灣香腸真好吃」，遭Twitch暫時封鎖。她4月22日開心在推特宣布，「大奶妹回來台灣了！開台了！」並附上4個我國國旗圖案，當然她也不忘再次表達對香腸的喜愛，「好愛台灣香腸呵呵」。

網紅Kiaraa Kitty來台參加路跑。（圖／翻攝自推特／@kiaraakitty）

▲Kiaraa Kitty開心宣布來台旅遊。（圖／翻攝自推特、IG／@kiaraakitty，下同。）

Kiaraa Kitty再次造訪台灣，她22日透過臉書分享這個消息，自稱「大奶妹回來台灣了！開台了！」文章還附上4個我國國旗圖案；接著她換上爆乳裝參加在大佳河濱公園舉行的「2023國家地理路跑」，大秀好身材。

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網紅Kiaraa Kitty來台參加路跑。（圖／翻攝自推特／@kiaraakitty）

▼▲Kiaraa Kitty來台必吃香腸。

網紅Kiaraa Kitty來台參加路跑。（圖／翻攝自推特／@kiaraakitty）

此外，熱愛台灣香腸的Kiaraa Kitty這次同樣在推特、IG發布手持香腸的照片，大喊「好愛台灣香腸呵呵」、「台灣香腸太大了，害死我」。粉絲們也紛紛留言調侃Kiaraa Kitty的舉動很調皮，畢竟她今年初才因為表達對台灣香腸的熱愛，而遭到Twitch暫時封鎖，「看得出（來）妳超愛」、「看起來真的好吃」、「幼稚哈哈哈」。

網紅Kiaraa Kitty來台參加路跑。（圖／翻攝自推特／@kiaraakitty）

▲Kiaraa Kitty的直播影片累計已被封鎖6次。

然而，Kiaraa Kitty似乎還是沒有逃過被平台封鎖的命運，她24日開台直播前往動物園、吃香腸的影片，目前已經被Twitch以違反服務條款或社群規範為由，暫時不開放給民眾觀賞。

▼Kiaraa Kitty身材火辣。

網紅Kiaraa Kitty來台參加路跑。（圖／翻攝自推特／@kiaraakitty）

網紅Kiaraa Kitty來台參加路跑。（圖／翻攝自推特／@kiaraakitty）

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