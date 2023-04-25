產官合作攜手處「鋰」　南消四大與鋰電池大廠辦火災應變研討會

▲台南市消防局第四大隊，結合南科的「能元科技股份有限公司」共同舉辦「鋰電池火災應變研討會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科技發展日新月異，鋰電池產品隨處可見，為提升鋰電池火災搶救技能，台南市消防局第四大隊，結合南科的「能元科技股份有限公司」共同舉辦「鋰電池火災應變研討會」。

此次研討會由能元科技公司的專業人士向消防人員說明鋰電池的原理、成分、和結構，並在工作坊討論環節中，進一步探討鋰電池的危害及失效特性，深入瞭解鋰電池火災發生的原因、可能的風險評估以及有效滅火方法。

能元科技是目前製造鋰電池的大廠，鋰電池因具有體積小、能量密度高及壽命長等優點，在現代生活中應用廣泛，包括家電、3C產品等。在台灣積極開展低碳綠能產業像是電動車以及儲能等，鋰電池扮演關鍵角色。然而，鋰電池遭遇火災，會產生劇烈的熱失控反應，釋放出大量的熱能和氫氣、氟化氫、一氧化碳、二氧化碳等有毒氣體，如何了解其特性並訂定安全防治作業程序刻不容緩。

第四大隊長蔡國保表示，一般來說鋰電池火災的溫度會達到數百度至1千度以上，消防人員的救災方式是以滅火毯覆蓋壓制火煙及使用大量的水來撲滅鋰電池火災。在使用滅火毯時，應將其輕輕覆蓋在火源上，減少火勢濃煙延燒風險，有效防止延燒；而使用大量水時，應該遠距離噴灑，並盡量避免近距離接觸。同時在救災現場為了提高搜救效率，消防員目前能運用熱顯像儀等高科技設備偵測溫度，以便快速找到火點及火場受困者。

消防局長李明峯亦表示，感謝能元科技公司南科廠的相互救災交流，此次訓練不僅有效提高消防同仁對鋰電池火災的應變能力，日後將繼續與台南市各傑出企業進行緊密的產官合作，深化各類火災搶救訓練，提高消防人員的應變能力以面對各類災害，保障市民的生命財產安全。

市長黃偉哲呼籲廣大市民，除了注意居家用火用電的安全外，在使用鋰電池時應避免電池過熱、過充、過放、過度撞擊等情況，減少火災發生和安全事故的風險，共同打造更安全的生活環境。