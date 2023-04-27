彰化第一家！投資43億中友百貨建照過關　今年動工...拚3年後開幕

▲中友百貨彰化店2026年底開幕。（電腦模擬圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市第二停車場(停五)基地，將建設成彰化縣第一間百貨公司「彰化中友百貨」，總投資金額為43億，縣長王惠美今天開心宣布，「建照終於在4月20日核准了」，預計打造地下4層、地上21層大樓，下個月準備圍籬，希望在2026年底前開幕。

王惠美表示，之前聽到傳聞說縣長選舉結束後，中友百貨公司就沒有了，事實上並不是如此，彰化建縣300年，好不容易迎來第一間百貨公司，大家都很期待，雖然還有很多行政程序正在積極進行，縣府團隊對於在提交審查、建照等各方面，給予大力協助，終於在4月20日中友拿到建照，後續期待盡速處理五大管線的部分，再進入正式動工，未來將變成彰化市的新地標。

彰化市第二停車場(停五)基地面積7109平方公尺，計畫興建地上21層、地下4層，一幢一棟建築物，總高度達84.7公尺，結構系統採鋼骨結構，為停車場共構百貨商場設計。

建物北側於B2F~11F分別設有商場、餐飲場所及展場空間，另於12F~15F規劃電影院。南側於B1F~B4F規劃1200輛機車停車位，8F以上規劃700輛汽車停車位，將可紓解鄰近商圈停車位不足問題。

彰化中友百貨的建築外觀設計以白色系為主，以簡潔純粹及環繞向上的線條展現現代建築風格。同時結合外環車道設計，立面開窗及線條切割以蝴蝶翅膀意象形塑，也象徵彰化市的蛻變與重生。交通動線上，本案汽車動線採單向進出，以長緩坡繞行建築外圍方式，約一圈距離即可抵達8F停車層，減少車輛繞行而上的不適感，是設計的一大巧思。