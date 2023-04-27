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社會 社會焦點 保障人權

聯華大火第3天！食物開始腐敗　工人將接力搬出臭酸食材

記者唐詠絮／彰化報導

聯華食品彰化廠大火造成7死15傷的悲劇，今天進入第三天，廠區外仍彌漫著濃厚的煙燻味，夾雜著陣陣的食物臭酸味，上午有3組勞檢人員再度進入廠區調查，而在大門左側擺了多雙雨鞋、工程帽及大約50個空藍。據了解，廠方已完成人力編組，下午將用人工接龍方式，將樓上的腐臭食物搬離廠房。

▲聯華食品彰化廠今天將搬運發臭食材。（圖／記者唐詠絮攝）

▲聯華食品彰化廠今天將搬運發臭食材。（圖／記者唐詠絮攝）

25日清晨6點45分左右，聯華食品工廠二樓後方疑似油炸機起火，消防人員剛到現場的時候濃煙密布，救援環境艱難，動線曲折，雜物，桌子、椅子等都有，沿路搜索遇到人就趕緊救出來。另外，由於對外窗的位置跟內部隔間之間，還有很多門，難以找到一個洩壓口，後來找了很久才找到一個洩壓口來洩壓。

而當時有15名員工躲到4樓冷藏室內避難，但因濃煙不斷竄入，10名受困者被救出時，已失去生命跡象，目前已7人搶救不治。

▲聯華食品彰化廠今天將搬運發臭食材。（圖／記者唐詠絮攝）

▲聯華食品彰化廠今天將搬運發臭食材。（圖／記者唐詠絮攝）

由於聯華彰化廠專門做7-11便當、御飯糰、麵包及麵條等60種產品，火警發生至今進入第3天，這些冷藏食品早已經全部發臭，由於火調已告一段落，接下來將通知相關人員作筆錄，昨天廠方已與火調人員達成共識，將避開火場區進場搬運產品。

雖然廠方目前停止營業，上午陸續有員工被通知返回，廠房入口左右兩側都擺了空籃，大門保管室也放了多雙雨鞋、工程帽及照明等設備，預計將於下午開始作業，以人工接力方式搬運冷凍食材下樓，但員工對此事都不願多談。

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