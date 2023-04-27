網公認「最小氣星座」Top6！射手算很清楚、雙子免費的最好

▲你是花錢不手軟，還是一分一毫都斤斤計較的類型？（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

正所謂一樣米養百樣人，每個人金錢觀不同，有人花錢不手軟、大手大腳；有人則習慣精確規劃開銷，將每分錢花在刀口上。但若在人際交往上太過斤斤計較或喜歡占人便宜，可能成為別人眼中的小氣鬼。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「小氣星座」話題的網路聲量表現，統整出排行榜，鐵公雞是你嗎。

調查發現，「金牛座」是大家公認的小氣星座第1名，由於他們勤儉務實的性格，有時省錢省過頭，不免讓人覺得小氣 。有網友表示「金牛座就是鐵公雞，連對自己都很摳」、「認識的金牛朋友都能省則省，覺得錢要花在刀口上」；不過也有網友出面平反，認為「金牛座對在乎的人很大方」，獲得許多人贊同。

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第2名則是看似大方慷慨的「射手座」，其實在金錢上也是精打細算，交際時會和朋友把錢算得很清楚，不想占對方便宜，也不希望自己吃虧。星座專家唐綺陽曾直言「射手座會認為世間萬物都不值得他們花錢」，引起網友熱烈迴響，如「射手相處久了真的很小氣，剛認識會被他的假大方騙到」、「認識的射手男很重視『各付各的』，會連零錢都計較」等。

第3名是鬼靈精怪「雙子座」，喜歡將自己的聰明展現在金錢規劃上，像是集點換贈品或加價購、買一送一等優惠，有免費的就絕不花錢。有雙子座網友透露「買東西會看大賣場傳單比價，網購絕對要免運才下單」，也有人補充「雙子座蠻愛占便宜的，不喜歡有低消規定的消費模式」，總是希望可以「買到賺到」。

▲網友討論最小氣的6個星座。（圖／公關提供）

此外，待人親和的「天秤座」，同樣也是網友熱議的小氣星座，這是因為他們內心有個天秤，當兩端的付出不對等時，就會開啟斤斤計較模式，就有人評價天秤座「是我認識最愛AA制的」、「會衡量對方付出多少，去計算自己要回應多少」，認為他們相當講究公平。

精明的「天蠍座」除了愛記仇外，對記帳也很在行，每分開銷都會仔細紀錄，借出去的錢也算得清清楚楚，不給別人留下賴帳的餘地，就有網友抱怨「天蠍座都這麼愛計較嗎」，表示曾與對方借10元搭車，結果天天被催討還錢，認為「這麼點小錢也要討債超誇張」，勾起正反論戰，有人贊同表示「錙銖必較給人的觀感很差」，也有人反駁道「借錢還錢天經地義」。

▲天蠍座很會記帳，每一筆開銷都會清楚記錄。（示意圖／123RF）

另外，「處女座」也常被認為是小氣星座，他們的金錢觀念相對實事求是，認為「花錢應該理性消費」，就有網友抱怨「處女座男友連紀念日都不願意準備禮物，吃大餐照樣AA制」，大嘆「太小氣真的很不浪漫」，引來處女座網友的反駁「自己吃的飯就該自己出錢」，並笑稱「談感情真的很傷錢」。

《Social Lab社群實驗室》建議，無論大方或小氣，都應恰如其分，慷慨解囊的同時要考量經濟能力，節儉也要避免淪為吝嗇，才不會替自己帶來困擾或罵名。另也提醒，星座只能當參考，若帶著刻板印象斷定他人，很可能因此錯過合拍朋友。