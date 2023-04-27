金牛最苦情！　3星座天生勞碌命

▲金牛座最苦情。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

5/1勞動節即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師分享，金牛座、牡羊座、水瓶座天生勞碌命；而冠軍金牛座是最苦情星座，在工作上總是很快做完所有事情，所以老闆又會交代更多事情。

Top 3：水瓶座

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水瓶座在工作中總是想要表現，很想展現自己，也很想超越自己與別人，所以在工作中把全部事情一肩扛起，搞得自己心情不好很煩悶。

建議你不要把太多事情攬在自己身上，也不要有太多欲求，多多看一下美麗的山與水，你會發現人生還有很多的風景，不是只有工作而已。

Top 2：牡羊座

牡羊座是工作狂，很喜歡把工作當成生活很大一部分，大部分生活埋首在工作中，感覺要做很多事情才會有成就感，等到年紀越來越大，才會發現自己怎麼這麼忙。

大多數的牡羊都會認為不斷工作與賺錢，才是人生的真諦，有時過度操勞反而健康亮紅燈，那就不好了！一定要格外小心。

Top 1：金牛座

金牛座非常勞碌命，總是任勞任怨，又非常有責任感，上司主管同事交代的事情都會使命必達。有時在工作上總是很快做完所有事情，所以老闆又會交代更多事情，想拒絕又沒辦法，回到家中還要做一大堆，所以金牛座是最苦情的星座。