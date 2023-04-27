　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金牛最苦情！　3星座天生勞碌命

▲▼忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲金牛座最苦情。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

5/1勞動節即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師分享，金牛座、牡羊座、水瓶座天生勞碌命；而冠軍金牛座是最苦情星座，在工作上總是很快做完所有事情，所以老闆又會交代更多事情。

Top 3：水瓶座

[廣告]請繼續往下閱讀...

水瓶座在工作中總是想要表現，很想展現自己，也很想超越自己與別人，所以在工作中把全部事情一肩扛起，搞得自己心情不好很煩悶。

建議你不要把太多事情攬在自己身上，也不要有太多欲求，多多看一下美麗的山與水，你會發現人生還有很多的風景，不是只有工作而已。

Top 2：牡羊座

牡羊座是工作狂，很喜歡把工作當成生活很大一部分，大部分生活埋首在工作中，感覺要做很多事情才會有成就感，等到年紀越來越大，才會發現自己怎麼這麼忙。

大多數的牡羊都會認為不斷工作與賺錢，才是人生的真諦，有時過度操勞反而健康亮紅燈，那就不好了！一定要格外小心。

Top 1：金牛座

金牛座非常勞碌命，總是任勞任怨，又非常有責任感，上司主管同事交代的事情都會使命必達。有時在工作上總是很快做完所有事情，所以老闆又會交代更多事情，想拒絕又沒辦法，回到家中還要做一大堆，所以金牛座是最苦情的星座。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／6遊客「狂毆澎湖人」返台登機畫面曝！　警護送到機場
NanaQ無預警PO「婚紗照」！對象曝光：此生遇過最帥
新北23歲女「陳屍淡水河畔」　警頭七逮捕性侵犯
賀軍翔突換全黑圖！　好友車禍亡崩潰「天哪為什麼」
飛日本「不用疫苗證明」擬提前！　達人曝原因
這地方發錢了！　3.8萬人可領2200元
獨／華夏董事會通過台科大整併！　最快5月底停招
言承旭柴智屏「22年前鬧翻」內幕！　節目崩潰暴走嗆：吸血鬼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跌倒骨折申請國賠1000萬！老公竟要她「多摔幾次」：就可環遊世界

天文界首例！同時拍到黑洞吸積流與強大噴流　中研院成果登《自然》

7-11新品飯糰一次惹怒「新竹人＋南韓人」？網曝真實口感：超驚豔

點麥當勞外送「多收到1瓶水」　原因超貼心

連Netflix都怕！台灣5G網路=引韓兵入關？文化部呼籲電信業投資

2024醫師總統「健保有解？」 　台大醫2理由：不會有很高期待

獨／與台科大整併！華夏科大補償百位教師　最多可領6到10個月全薪

獨／華夏董事會通過與台科大整併！已送教部審議　最快5月底宣布停招

金牛最苦情！　3星座天生勞碌命

全台一片紅！鄭明典PO「夜間模式雲圖」曝好消息：今全台放晴

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

跌倒骨折申請國賠1000萬！老公竟要她「多摔幾次」：就可環遊世界

天文界首例！同時拍到黑洞吸積流與強大噴流　中研院成果登《自然》

7-11新品飯糰一次惹怒「新竹人＋南韓人」？網曝真實口感：超驚豔

點麥當勞外送「多收到1瓶水」　原因超貼心

連Netflix都怕！台灣5G網路=引韓兵入關？文化部呼籲電信業投資

2024醫師總統「健保有解？」 　台大醫2理由：不會有很高期待

獨／與台科大整併！華夏科大補償百位教師　最多可領6到10個月全薪

獨／華夏董事會通過與台科大整併！已送教部審議　最快5月底宣布停招

金牛最苦情！　3星座天生勞碌命

全台一片紅！鄭明典PO「夜間模式雲圖」曝好消息：今全台放晴

再保拖延防疫險賠款331億　金管會：對道德風險有疑慮

跌倒骨折申請國賠1000萬！老公竟要她「多摔幾次」：就可環遊世界

內政部：國防部是協助訓練種子教官　不是讓保二總隊全部變軍人

天文界首例！同時拍到黑洞吸積流與強大噴流　中研院成果登《自然》

出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

7-11新品飯糰一次惹怒「新竹人＋南韓人」？網曝真實口感：超驚豔

40K扛房貸！她慘變月光族「父母那輩好厲害」　年輕人喊慚愧

高雄送貨到屏東　小貨車拋錨卡路口…東港警即刻救援助移車

海灘驚現「無頭鱷魚屍」！專家揭真凶「非大白鯊」：應是人類

又一家美國銀行暴雷！　第一共銀行今年股價重跌95%

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

連假變天！　降9℃雨區擴大

激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招

塑膠廠28K徵不到學徒　老闆駁低薪

雞排飯「不要切」要多收20！老闆解釋還是被酸爆

即／20年相機名店「Ewhat億華」將熄燈

企鵝妹直播一半區長亂入！粉絲轟：別自肥

連假變天跌10℃　梅雨最新預測時間出爐

全台一片紅！鄭明典PO圖曝好消息

爆乳正妹秀我國旗　手舉1根羞喊太大

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

他陪產檢跟名醫講「悄悄話」　結果被妻貓一拳

更多熱門

相關新聞

看似花心其實感情超專一星座

看似花心其實感情超專一星座

如何分辨曖昧對象是否花心，要靠實際相處才能慢慢得知對方的真實個性，換句話說光看臉是不夠準確的，因為有些人外表很吃虧，看似花心、朋友多，其實骨子裡是不折不扣的深情，擁有極大反差魅力，以下就公開「外表花心內在專情」的星座Top 3 ！

「4星座」夏天易墜愛情陷阱！恐因外表、甜言蜜語迷惑

「4星座」夏天易墜愛情陷阱！恐因外表、甜言蜜語迷惑

北東今晚雨停！勞動節連假又變天

北東今晚雨停！勞動節連假又變天

可能一夜情！　4星座夏天易墜愛情陷阱

可能一夜情！　4星座夏天易墜愛情陷阱

最難追星座Top 3

最難追星座Top 3

關鍵字：

星座勞動節小孟老師金牛座

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

連假變天！　降9℃雨區擴大

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面