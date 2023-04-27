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年輕時日走10公里「挑水煮飯持家育兒」　9旬嬤獲選南投模範母親

▲90歲資深主婦許陳圓年輕時每天徒步來回10公里挑水、勤儉持家，獲南投市模範母親殊榮。（圖／南投市公所提供，下同）

▲90歲資深主婦許陳圓年輕時常一天內徒步來回10公里挑水、勤儉持家，獲南投市模範母親殊榮。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

母親節即將到來，南投市公所經各界推薦，遴選出今年度的模範母親；高齡90歲的資深主婦許陳圓，年輕時時常於八卦山區徒步10公里挑取生活用水，勤儉持家、育兒成材，母愛精神令人動容，也獲市公所模範母親表揚的殊榮。

市公所指出，全市34里都有1位母親獲獎，並定於今年5月6日舉辦表揚大會；許陳圓因行動不便無法出席，市長張嘉哲今天特別親自前往其八卦山鳳山里住處，頒贈獎匾、花束及蛋糕。

許陳圓在名間鄉出生，共有8個兄弟姊妹，家裡靠務農維生，從小就必須幫忙種植農作物並分擔家計，平常還得煮飯洗衣服等，生活極為艱辛；她21歲與丈夫結婚至今，養育2男1女，過去家中雖然經濟不好，但為讓孩子能接受教育，每天都起大早為家人準備早餐，之後再出門工作賺錢，早出晚歸。

▲90歲資深主婦許陳圓年輕時每天徒步來回10公里挑水、勤儉持家，獲南投市模範母親殊榮。（圖／南投市公所提供）

而早期因山上水資源匱乏，為讓家人保持健康，身材嬌小的許陳圓不辭勞苦，三天兩頭就從鳳山里走到彰化員林的白果山，來回約10公里、雙手挑著約60公升的乾淨用水回家煮飯；平常還會用水桶接盛從屋簷流下的雨水，先洗菜、再澆花等，儘可能不浪費涓滴水資源。

▲90歲資深主婦許陳圓年輕時每天徒步來回10公里挑水、勤儉持家，獲南投市模範母親殊榮。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，許陳圓書讀不多，但個性堅忍，對家庭任勞任怨、從來不喊累，常告訴孩子們要互相幫助、不要跟人計較小事，孩子們從小耳濡目染，也養成節儉美德，唯一的遺憾是長子於51歲時因癌症英年早逝；處世則隨和、樂於助人，是大家眼中的好鄰居。

張嘉哲表示，許陳圓過去不辭辛勞的付出，讓孩子們能安心成長茁壯，真的非常不容易，也對其透過身教展現的偉大母愛表示感佩，希望親自到府頒獎能讓許陳媽媽能夠感受到公所的誠意和敬意。

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