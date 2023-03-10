去年節電324萬度佔全縣1／5　南投市四連霸南投縣節電王

▲南投市達成全縣「節電王」四連霸，台電南投區處頒贈獎座並協助提供多項節電服務。（圖／台電南投區處提供）

記者高堂堯／南投報導

台電公司2023年節電活動開跑，同時公布2022年度全台22縣市的節電冠軍地圖：南投縣由南投市四度蟬聯「南投節電王」，全年節電超過324萬度，節電成效占比達20%，等於全縣每節省100度電，就有約20度是由南投市居民所貢獻。

台電南投區處長張毓哲今日至南投市公所頒發南投縣節電冠軍獎座，對南投市在疫情期間仍持續推廣節電獲得良好成效，表達感謝及讚許，並由市長張嘉哲代表領獎。

▲南投市公所使用節能燈具達到節電效益。（圖／台電南投區處提供）

張嘉哲表示，南投市公所除持續更換LED照明燈具及設備，辦公大樓亦全面換裝節能省電燈具、汰換老舊空調設備、採購節能標章產品及訂定最適契約容量，並透過各里或社區大型集會活動宣導「省一度就是生活態度」，鼓勵市民節電，才能獲得四連霸佳績，希望市民持續養成節電習慣，努力達成五連霸。

張毓哲表示，因應太陽光電大幅增加，台電自今年起實施新尖離峰時間電價，用電尖峰從日間移轉至夜間，鼓勵用戶調整用電時間至日間離峰時段，除有助於供電穩定外，用戶亦可節省電費支出。

張毓哲說，民眾可利用台灣電力APP綁定及認證所使用的電號，即可查詢用電歷史紀錄，藉此調整用電行為，以利節電及節省電費支出；台電APP也提供申辦多項業務、查詢申請案件進度及停電報修等，不但省時又省力，請民眾多加下載使用。