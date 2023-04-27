誆找BTS、TWICE辧演唱會...詐多位名人1.2億　爽上酒店還養小五

▲BTS和TWICE等知名韓團藝人被拿來當作詐騙金主投資演唱會的幌子。（資料照／翻攝방탄소년단、YouTube／JYP Entertainment）

記者劉昌松／台北報導

曾有舉辦海內外藝人在台演唱會經驗的顏允豐、鄭淇丞2人，6年來分別以將舉辦日本動漫航海王展覽、韓團BTS、TWICE以及紅髮愛德等巨星來演唱會，向玫瑰唱片董事長白錦松、藝人康康、前副總統吳敦義的兒子等多名金主詐騙資助，累計顏詐得2601萬元，鄭詐得1億多元，且幾乎都拿來上酒店，還包養多名小姐，台北地檢署調查後，27日依詐欺等罪嫌將兩人起訴。

顏允豐以布洛克兄弟公司名義，在2012年宣稱邀請美國知名女歌手瑪麗亞凱莉來台，最後短缺2000萬資金，加上台灣場地客滿而告吹。鄭淇丞（原名鄭元泉）則先後成立麥卡、創世紀、展望文創、乙蝶文創等公司，也舉辦過台灣藝人演唱會。

▲康康曾在節目上透露遭詐過程。（資料照／記者林敬旻攝）

不過藝人康康(本名康晉榮)在2021年曾在電視節目中爆料，曾有位替他辦演唱會的金主，宣稱要邀請防彈少年團(BTS)、紅髮艾德來台灣表演，他當時找來唐從聖以及另一位圈外友人合資500萬，結果對方把錢拿到手後就消失了。

事實上，不只康康，還有前5566小刀(本名彭康育)，以及玫瑰唱片董事長白錦松、吳敦義的次子吳子文等人，他們都因為誤信顏允豐、鄭淇丞的活動能力，從2015年起，到2021年間，陸續簽約投資韓團BTS、TWICE，韓綜RUNNING MAN，以及葛萊美得主ED SHEERAN(紅髮艾德)、搖滾團體KINGS OF CHAOS(混沌之王)外籍藝人來台舉辦見面會或演唱會，且一簽約就馬上轉匯訂金數百萬元。

▲鄭淇丞宣稱可安排紅髮艾德來台演唱，結果都是一場空。（資料照／路透）

根據檢警調查，顏、鄭2人能取得資金的前提，是已經取得海外經紀授權，但實際上2人都是空口白話，不是早就協商破局，就是拿假合約取信金主，2人都是自始有詐欺犯意，而顏允豐為了解決債務，拿到的資金都去填補缺口，鄭淇丞則是除了要支付前妻生活費外，還喜歡上酒店包養小三、小四、小五，把金主的錢都拿去花天酒地。

檢察官林劭燁認定，顏允豐詐騙所得2601萬餘元，鄭淇丞不法獲利更是高達1億290萬餘元，因此將2人依詐欺、偽造文書等罪起訴，另外鄭的余姓女助理因不知情，獲得不起訴。檢警目前還在持續清查顏、鄭2人另外是否用類似手法詐騙其他受害人。