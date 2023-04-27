缺蛋？黑心蛋？不肖蛋商回收過期蛋重包販售　長蟲都不放過！

▲黑心過期蛋被重包販售，不肖蛋商二審遭判刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾為全台第二大蛋商的萇記泰安蛋品公司，涉嫌自2010年起，將過期的雞蛋回收，重新打印販售，鋪貨到大賣場。還有其他過期蛋品發霉、變黑，甚至還長蟲，他們全都沒有放過，重包販售。一審將李姓負責人判刑3年，案經上訴，高等法院26日二審將他加重改判3年半，另外也將公司重罰2500萬元。可上訴。

禽流感的影響，讓全台過完年後陷入大缺蛋的「蛋荒」，沒想到早在10年前，全台第二大的蛋商就開始做起黑心事業。檢調單位查出，萇記泰安、泰頂山農產等食品公司，從2010年起就私下回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨之盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、重新打印變更製造日期與有效日期，販售給不知情各通路業者與消費者。

不僅如此，檢方也查出，萇記公司另外還販售供烘焙使用的蛋液原料，而這些蛋品有時因為保存不佳導致發霉、長蟲，或是退、換貨導致這些蛋品必須報廢；此外還有裂紋之雞蛋、破蛋或司機運送翻倒之雞蛋，都是公司不能再販售的蛋品。而公司為了規避這些損失，竟將這些蛋品重新包裝後，又販售給食品製造商，製作成蛋糕、麵包，或成為熱炒店的美食。檢警單位掌握線報後，發動搜索，扣押公司的帳冊、相關進出貨資料，之後依照「詐欺」、違反《食品安全衛生管理法》等罪，對公司負責人李春明、李智堯父子，以及萇記公司等，提起公訴。

法院審理時，李姓父子否認犯罪，辯稱這是業界慣例，況且這些蛋品對人體應該無害，健康無虞，仍可以食用。一審法院不採信，將李姓父子分別判刑3年、1年6月，分別併科罰金6百萬、1百萬元；公司也遭重罰2500萬元。

案經上訴，高等法院二審27日宣判。高院認為李姓父子犯後不知悔改，惡性重大，因此分別加重刑度，其中李春明遭判刑3年6月，李智堯也改判1年9月。另外公司也維持2500萬元的罰金，還要追繳沒收犯罪所得4072萬餘元。