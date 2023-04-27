　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

缺蛋？黑心蛋？不肖蛋商回收過期蛋重包販售　長蟲都不放過！

▲曾是全台第二大蛋商的萇記泰山蛋品公司將過期蛋重新打印後銷售給不知情廠商販售，牟取逾6000萬暴利，李春明父子檔今天被桃園地院判刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲黑心過期蛋被重包販售，不肖蛋商二審遭判刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾為全台第二大蛋商的萇記泰安蛋品公司，涉嫌自2010年起，將過期的雞蛋回收，重新打印販售，鋪貨到大賣場。還有其他過期蛋品發霉、變黑，甚至還長蟲，他們全都沒有放過，重包販售。一審將李姓負責人判刑3年，案經上訴，高等法院26日二審將他加重改判3年半，另外也將公司重罰2500萬元。可上訴。

禽流感的影響，讓全台過完年後陷入大缺蛋的「蛋荒」，沒想到早在10年前，全台第二大的蛋商就開始做起黑心事業。檢調單位查出，萇記泰安、泰頂山農產等食品公司，從2010年起就私下回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨之盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、重新打印變更製造日期與有效日期，販售給不知情各通路業者與消費者。

不僅如此，檢方也查出，萇記公司另外還販售供烘焙使用的蛋液原料，而這些蛋品有時因為保存不佳導致發霉、長蟲，或是退、換貨導致這些蛋品必須報廢；此外還有裂紋之雞蛋、破蛋或司機運送翻倒之雞蛋，都是公司不能再販售的蛋品。而公司為了規避這些損失，竟將這些蛋品重新包裝後，又販售給食品製造商，製作成蛋糕、麵包，或成為熱炒店的美食。檢警單位掌握線報後，發動搜索，扣押公司的帳冊、相關進出貨資料，之後依照「詐欺」、違反《食品安全衛生管理法》等罪，對公司負責人李春明、李智堯父子，以及萇記公司等，提起公訴。

法院審理時，李姓父子否認犯罪，辯稱這是業界慣例，況且這些蛋品對人體應該無害，健康無虞，仍可以食用。一審法院不採信，將李姓父子分別判刑3年、1年6月，分別併科罰金6百萬、1百萬元；公司也遭重罰2500萬元。

案經上訴，高等法院二審27日宣判。高院認為李姓父子犯後不知悔改，惡性重大，因此分別加重刑度，其中李春明遭判刑3年6月，李智堯也改判1年9月。另外公司也維持2500萬元的罰金，還要追繳沒收犯罪所得4072萬餘元。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／特斯拉掉竹北天坑瞬間曝光　澎湖孝子遭遊客群毆現身還
快訊／特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！　下秒整台被吞掉
快訊／LaLaport最大館！　內部名店搶先曝
快訊／特斯拉掉進天坑！　壓到管線「瓦斯外洩」
三重女報案遭性侵後成浮屍！　42歲男收押禁見
快訊／陳致中最快入獄時間曝！　判刑1年定讞
澎湖人怒了！　包圍警局「鐵棍討公道」畫面曝
前SBL三分球王車禍亡！　搶救現場曝光
快訊／顏寬恒遭起訴　顏清標首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉剛買1個月就墜天坑！　Model Y整台「咪咪冒冒」車況超慘

北市信義分局貪警勒索、栽槍　強索紅包還嗆「很划算了」

被6遊客狂毆！捐肝救父孝子「肺出血」怒：不是到澎湖就為所欲為

特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！左前輪驚現大洞　下秒整台被吞掉

2女臉書互嗆引爆竹聯幫內鬥！擄走小弟公墓凌虐　25嫌被起訴

快訊／竹北特斯拉掉天坑！壓到管線「瓦斯外洩」　緊急處理中

三重女報案遭性侵後失聯成浮屍　他辯合意遭收押！28日解剖釐清

妙齡女買3C配件「叫店員聯絡店長」打折　他不爽罵「3個字」慘了

竹北建案5度塌陷！天坑現「特斯拉的形狀」整台塞入　縣府勒令停工

幫母洗錢判刑1年定讞　北檢囑託雄檢執行...陳致中最快下周入獄

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

特斯拉剛買1個月就墜天坑！　Model Y整台「咪咪冒冒」車況超慘

北市信義分局貪警勒索、栽槍　強索紅包還嗆「很划算了」

被6遊客狂毆！捐肝救父孝子「肺出血」怒：不是到澎湖就為所欲為

特斯拉掉天坑「瞬間畫面曝光」！左前輪驚現大洞　下秒整台被吞掉

2女臉書互嗆引爆竹聯幫內鬥！擄走小弟公墓凌虐　25嫌被起訴

快訊／竹北特斯拉掉天坑！壓到管線「瓦斯外洩」　緊急處理中

三重女報案遭性侵後失聯成浮屍　他辯合意遭收押！28日解剖釐清

妙齡女買3C配件「叫店員聯絡店長」打折　他不爽罵「3個字」慘了

竹北建案5度塌陷！天坑現「特斯拉的形狀」整台塞入　縣府勒令停工

幫母洗錢判刑1年定讞　北檢囑託雄檢執行...陳致中最快下周入獄

衝了！大苑子「指定飲品買1送1」剩2天　加碼喝全新2款芒果飲

南台灣唯一隈研吾住宅　台南東區清景麟「巴克禮PARK」限量公開

大谷翔平擺脫低潮！轟2分砲燦笑　本季第6轟出爐

特斯拉剛買1個月就墜天坑！　Model Y整台「咪咪冒冒」車況超慘

花撞好手柯秉中隔3年奪冠　馬爾地夫10號球公開賽冠軍

藍營稱顏寬恒涉貪案不影響提名　時力批：國民黨堅持與黑金站一起

北市信義分局貪警勒索、栽槍　強索紅包還嗆「很划算了」

民進黨5／10公告立委初選提名名單　全台53選區一次看

懷孕大嫂「沒幫洗衣」！小姑氣炸：趁爸媽出國欺負我...網全怒了

軍人變奶爸「抱起孩童」這一幕超暖　近1700人撤離蘇丹抵達沙烏地

社會熱門新聞

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

即／竹北大遠百商圈驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

機智警找到愛瘋失主　一排留言卻歪樓

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

更多熱門

相關新聞

陳致中將入獄！議員席位免補選免遞補

陳致中將入獄！議員席位免補選免遞補

最高法院審理前總統陳水扁家族相關弊案，26日將陳水扁兒子陳致中依照「洗錢罪」遭判刑1年、併科罰金150萬元定讞。法界人士指出，依照相關法令，陳致中未受緩刑宣告，所以即將解職；另外也不須補選，不須遞補。

陳致中洗錢定讞將入獄！吳淑珍部分撤銷發回

陳致中洗錢定讞將入獄！吳淑珍部分撤銷發回

辜仲諒再獲無罪近確定　朱國榮炒股再加重

辜仲諒再獲無罪近確定　朱國榮炒股再加重

即／中信國寶案二審　辜仲諒仍無罪

即／中信國寶案二審　辜仲諒仍無罪

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻盼藉此退休

勒索麥當勞7千萬　消防夫妻盼藉此退休

關鍵字：

法律人權黑心過期蛋商重包長重二審高等法院詐欺

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

即／竹北大遠百商圈驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

連假變天！　降9℃雨區擴大

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面