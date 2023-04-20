前JKF女郎中空裝現身！被控詐400萬反告跟騷　母幫腔：約拍非約砲

記者劉昌松／台北報導

前JKF女郎賈瞳瞳先前遭控以交往為前題詐騙400萬元，經檢察官處分不起訴，但因賈瞳瞳在Instagram上批評告她的陳姓男子跟蹤，還到她家樓下守候，陳男不滿，再告賈瞳瞳涉嫌妨害名譽，台北地檢署20日開庭，雙方先後出庭應訊後，賈瞳瞳氣得表示將控告對方涉嫌《跟騷法》。

▲賈瞳瞳被告妨害名譽案到北檢出庭，表示將告對方違反《跟騷法》。（圖／記者劉昌松攝）

一名高雄陳姓男子在2021年間提告並向媒體爆料，賈曈曈在直播平台擔任直播主時，與他相識進而交往，不斷畫大餅要跟他結婚，之後以繳房租、償還經紀人金錢、解除工作合約等名義，前後詐騙他400多萬元，陳男還為此賣地籌錢，案件經單一窗口轉由板橋海山警分局偵辦後，新北地檢署以罪嫌不足等理由，處分不起訴賈瞳瞳。

不過陳男不滿，賈瞳瞳不但為此案在Instagram上否認收到錢，還指控陳男跟蹤、到她家樓下守候，因此另外提告妨害名譽罪，檢察官20日開庭時，陳男低調表示就看賈瞳瞳要怎麼說，賈瞳瞳一開始遮臉拒絕媒體拍攝，但一旁母親提醒「跟記者解釋一下」，賈瞳瞳才說：「我要對他提出《跟騷法》告訴，你們不要再因為他來拍我，真的很煩。」

此外，賈瞳瞳先前被另名從事鐵工的男子提告指控，約好3萬元外拍兼發生性關係，結果鐵工男先付了1萬5千元就遭爽約，氣得提告詐欺，賈瞳瞳解釋因當天吃藥昏睡才沒付約，最後方達成和解，賈瞳瞳獲處分不起訴。對此，賈母20日也在一旁解釋，當時是「約拍照，什麼約炮，都是亂寫。」