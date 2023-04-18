一家8口被控「裝憂鬱」10年詐保6508萬　檢方起訴逆轉全判無罪



▲花蓮張姓婦人一家共8人涉嫌詐領5570萬元保險費和938萬餘元健保住院給付，台北地院審結，判張婦8人無罪。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

花蓮張姓婦人一家共8人，涉嫌以全家都有憂鬱症等精神疾病為由，10多年來長期詐領保險理賠，向台灣人壽等8家公司申請5570餘萬元理賠金，另外還涉嫌詐領健保住院給付938萬餘元，被檢方依詐欺等罪起訴。台北地院審結，判張婦等8人無罪。

全案起源台北地檢署打擊民生犯罪專組的主任檢察官黃珮瑜，於日前參加保險相關座談時，聽聞花蓮一原住民家族以全家都有憂鬱症等精神疾病為由，長期請領保險理賠，研判有詐欺嫌疑，因此決定分案調查。

檢方查出，自2008年起，50多歲婦人張玉真為首的家族成員，分別到台北榮總、花蓮慈濟等大醫院求診精神科，使醫師做出憂鬱症、環境適應障礙等錯誤診斷後，再向保險公司申請住院及失能理賠。初估10年來陸續向國泰、台灣人壽等8家公司詐領超過5570萬元理賠金，另外還詐取健保住院給付938萬餘元，兩項共6508萬餘元。

檢方也發現，張玉真因一保險業務員曾教她如何申請理賠較易成功等技巧，張婦因此說服包括女兒在內家族成員加入「裝病領保」的行列，還成立Line群組，傳授技巧，甚至張婦替成員繳交保險費及住院開銷等，光張婦的女兒楊閔庭部分，就涉嫌詐領1000多萬元。

檢調兵分5路進行搜索，並傳喚張婦、女兒楊閔庭等家族成員共10多人到案，訊後多數成員獲請回，張婦及女兒則被檢方向法院聲請羈押禁見。不過台北地院審結，判張婦等8人無罪。檢方還可上訴。