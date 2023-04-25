監守自盜！客運稽查人員做假和解書詐領191萬　公司怒告

▲東南客運汽車游姓行車保安稽查人員，負責客運公司與乘客或第三人協商和解條件及賠償金額，豈料竟偽造假文書詐領百萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

監守自盜！東南汽車客運時任行車保安稽查人員的游姓男子，負責代理公司與乘客或第三人協商和解條件及賠償金額等工作，豈料竟在保險公司理賠完，再次偽造假和解請領款收據，向公司詐領191萬餘元，全案經會計主任發覺帳目不清，才揭發這起「養老鼠咬布袋」真相。士林地檢署偵結，依詐欺等罪將游男提起公訴。

起訴指出，游男從2020年5月4日到2022年3月15日在東南汽車客運擔任行車保安稽查人員，負責代理公司與乘客或第三人協商和解條件及賠償金額等工作，為從事業務的人。

游男明知並未與乘客或第三人達成協商解條件，或事故已由保險公司理賠完畢，東南客運也無需再賠償乘客或第三人，竟意圖自己不法，偽造假和解等資料，提出假簽呈給公司，導致公司誤認要理賠，陸續以匯款、現金方式轉帳給游。全案經會計主任發覺帳目不清，請游說明，才揭發真相。

偵查時游坦承犯行，檢方根據數名證人證詞、銀行資料認定游男涉販行使偽造私文書、詐欺取財等罪起訴，犯罪所得161萬5000元未扣案，扣除已返還30萬的款項部分，建請法院宣告沒收，追徵其價額。