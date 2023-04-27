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沒戴安全帽死亡車禍案件數「屏東縣全國第二多」　警加強取締

▲屏東警分局籲騎士戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局籲騎士戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣未戴安全帽發生車禍死亡件數佔全國第2位，屏東警分局確保騎士安全，已加強取締作為，今年1-4月共計舉發1540件，較去年同期增加596件；籲請民眾騎乘機車一定要戴安全帽，是為了自己安全，不是應付警察取締。

▲屏東警分局籲騎士戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局籲騎士戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

依據交通事故統計資料發現，機車駕駛人因未戴安全帽，發生車禍死亡件數，屏東縣佔全國第二；而屏東警分局轄內交通事故資料，2021年因未戴安全帽導致A1死亡者有5件、A2受傷者有362件。

▲屏東警分局籲騎士戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲相關案件數全國第二高，屏東警分局呼籲騎士戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

2022年A1死亡者有6件、A2受傷者有390件。有鑑於此，屏東警分局針對未戴安全帽違規加強取締，112年1-4月共計舉發1,540件，較去年同期增加596件。

另，有民眾認為戴安全帽是為了應付警察取締，配戴時未繫帽帶扣環，或者過於寬鬆，一旦發生事故時，安全帽容易脫落而造成頭部撞擊傷害。配戴安全帽時，應將帽帶繫緊，保持一指寬度，不得妨礙視線，並要選購經濟部標準檢驗局認證合格的安全帽，才能有效保護頭部，期盼騎士了解罰錢事小，生命安全最重要。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第31條第6項規定：「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣五百元罰鍰。」、第73條第4項規定：「微型電動二輪車駕駛人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣三百元罰鍰。」另外第92條第7項第6款規定：「汽缸排氣量五百五十立方公分以上之大型重型機車行駛高速公路，未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰，並記違規點數一點。」

屏東警分局持續運用宣導與取締並重的手段，建立民眾正確配戴安全帽的觀念，以降低交通事故造成的傷害。

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