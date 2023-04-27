就醫途中被6煞狂毆...澎湖孝子捐肝救父　姊心疼：切很多給爸爸

▲洪男遭觀光客圍毆肺部出血腦震盪視線模糊，家屬曝洪男以前捐肝給父親的經過 。（圖／民眾提供）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖馬公昨（26日）天發生一起觀光客毆打在地人事件，洪姓男駕駛被王男等多名觀光客拖下車，並用安全帽圍毆，由於歹徒犯案手法兇狠，引發網友全面撻伐，案發後洪男的姊姊在臉書曝光弟弟的最新傷勢，還不捨說弟弟先前才捐肝救父，而且當初只有弟弟符合捐肝條件，還切了「相當多的部分」給爸爸。

洪姊表示，父親肝有長不好的東西，3個兄弟姊妹中，只有弟弟符合條件，所以由弟弟換肝給父親。因為她今天上班，不知道弟弟的狀況如何，下班以後才能趕去醫院了解狀況。

▲事發後，警局外約有數十澎湖鄉親在旁表達不滿，要觀光客出來面對。（圖／記者陳洋翻攝）

洪姊說，事發當天其實弟弟身體狀況不是很好，要去看醫生的途中，無緣無故被打，而那些觀光客已經離開澎湖，後續也只能等警方看如何處理，現在只希望弟弟的身體趕快好起來

至於弟弟當初捐肝時切掉多少，洪姐說當時醫生有講，但已經是幾年前的事情了，所以已經忘記，只記得弟弟自己留下的部分比較少，給父親的部分比較多。洪姐指出，弟弟昨天事後頭暈想吐，回家後感到不舒服，母親再帶弟弟去醫院急診，結果發現肺部出血，真的讓人很難過。

▲澎湖觀光客一行人。（圖／記者陳洋翻攝）